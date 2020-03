“Depende de muchos factores, esta es la proyección, pero es algo muy dinámico, pero eso es lo que tenemos. Pero si la gente no hace caso y sigue saliendo de sus casas, se reúne, y no mantiene la higiene podemos tener más personas expuestas al virus, más enfermarán y el pico se adelantaría y posiblemente no sea tan chato; eso es lo que debemos evitar”, indicó Arroba.