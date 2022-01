Contagiosidad de ómicron se debilita frente a estas prácticas

Curiosamente, no se trata de prácticas caras, inaccesibles o desconocidas. Son medidas baratas frente a lo que implicaría faltar al trabajo varios días o reducir ingresos por incapacidad al enfermarse por covid-19 con una variante de alta contagiosidad, como ómicron.

Repáselas una a una:

Lavado de manos

Debe ser frecuente, con agua potable y jabón, cada vez que usted crea que está expuesto. Por ejemplo, cuando usa el transporte público, o cuando va al supermercado o la feria. A falta de agua y jabón, lleve alcohol en gel en su cartera o mochila, pero apenas pueda, busque un lavatorio. No abuse del alcohol en gel, porque utilizarlo de forma seguida crea una película en las manos que se convierte en trampa de microorganismos, incluido ómicron.

Uso de mascarilla

Es uno de sus escudos protectores. Si puede usar respiradores, como KN95, sería lo ideal. Los poros de esta mascarilla son más pequeños y reducen las posibilidades de ingreso de cualquier virus. Pero si no tiene acceso a una mascarilla de este tipo, use la que sus posibilidades económicas le permitan comprar, incluidas las de tela o las quirúrgicas, pero hágalo bien.

La manera en que la joven de blanco se colocó la mascarilla es incorrecta, y aumenta su riesgo de contagio. La mascarilla debe cubrir nariz y boca. Si no la está usando por alguna razón, como comer, no la debe dejar colgando del cuello o la oreja. Antes y después de usarla, debe lavarse las manos con agua potable y jabón. (Rafael Pacheco Granados)

Puede ser la mejor mascarilla del mundo que si se la pone mal, de poco o nada le va a servir. Recuerde que la mascarilla debe tapar nariz y boca, los puntos más frecuentes de entrada de cualquier enfermedad. Además, debe manipularla bien: antes y después de usarla, debe lavarse las manos. No la coloque cerca de donde va a comer o preparar comida. Preferiblemente, guárdela en una bolsa de tela o de papel mientras no la use.

En sitios de mucho calor y humedad, procure cambiarla varias veces al día, pues ‘cargar’ la mascarilla de emisiones le quita capacidad de protección.

Vacunación

Complete el esquema de vacunación para su grupo de edad. La vacuna contra la covid-19 ha demostrado ser un complemento estratégico para reducir el riesgo de contagio y de enfermar gravemente y morir. Los puestos de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social en todo el país están abiertos y funcionando para colocar primeras, segundas y terceras dosis, según grupos de edad y disponibilidad. Revise en esta dirección sitios y horarios: https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion?v=1

Distanciamiento físico

Si por alguna razón debe visitar sitios con mucha concentración de personas, procure distanciarse, al menos, dos metros. El infectólogo de la CCSS, Jorge Chaverri Murillo, explica que este y otros virus pueden montarse en gotas de saliva y en las que salen en secreciones de respiración. “Las gotas pueden caer en diferentes superficies. Con la cobertura de mascarillas y el distanciamiento en sitios cerrados, al virus se le dificulta al virus llegar a nosotros”, dijo.

Las paradas de autobús son un 'punto caliente' por la aglomeración de personas. Desde el primer día del 2022, se autorizó que los buses viajen llenos y con personas de pie en horas pico. (Rafael Pacheco Granados)

Limpieza y desinfección de superficies de ‘alto tránsito’

En sitios de mucha concentración de personas, como lugares de trabajo, y ante la alta contagiosidad de ómicron, Chaverri recomienda mantener la práctica de limpiar y desinfectar superficies consideradas ‘de alto tránsito’.

Ventilación

Los espacios abiertos y con buena circulación de aire, con entradas y salidas, se convierten en sitios más seguros frente a ómicron. Si a esto se suma el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento, el riesgo de infección disminuye.

No se toque la cara

Sí, esta sigue siendo una recomendación, sobre todo, cuando está fuera de su casa, en sitios con mucha gente. Procure no tocarse la cara porque recuerde que ahí, por nariz y boca, entran fácilmente las enfermedades. Lávese siempre antes las manos con agua potable y jabón.

Protocolo para toser y estornudar

Tape su nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo desechable si va a toser o estornudar. Cada vez que alguien tose o estornuda sin cumplir este protocolo, lanza millones de aerosoles que el aire transporta a superficies y a las vías respiratorias de las personas. Si esas gotitas de saliva están contaminadas, infectarán con lo que sea a otros.

Por eso, usar el protocolo correcto para estornudar y toser es una práctica que le evitará, literalmente, muchos dolores de cabeza a usted y a sus seres queridos.

De ‘feria’

