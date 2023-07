CCSS programa cita para el 2026 a adulto mayor de 76 años con problemas visuales

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le programó una cita para el 2026 a un adulto mayor de 76 años con problemas visuales.

El hombre acudió a la Sala IV a interponer un recurso de amparo, en el que alegó que trabaja de manera independiente, pero por la enfermedad en la vista teme golpearse y poner en riesgo su vida.

Indica que fue referido a la Especialidad de Oftalmología del hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, para que evaluaran una cirugía; sin embargo, la cita le fue asignada hasta dentro de 3 años, plazo que consideró desproporcionado.

Los magistrados declararon con lugar el recurso y ordenaron a las autoridades del hospital llevar a cabo todas las actuaciones, que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, el 16 de julio de 2023, se le realice la cita de valoración al tutelado y se determine el tratamiento a seguir.

La Sala lV indicó que, de ser necesario, dichas autoridades deberán coordinar su atención con otro centro hospitalario que tenga disponibilidad de espacios.

“Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de 20 a 60 días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, se lee en la sentencia.

Por otro lado, los magistrados condenaron en daños y perjuicios a la CCSS.

La lista de espera en la CCSS es crítica en especialidades como Ortopedia y Cirugía General. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

El número de pacientes en espera de una operación en la CCSS podría dispararse de 130.480 pacientes a 300.172 en el 2027, según proyecciones de la Auditoría Interna comunicadas a las autoridades de la institución desde finales de enero pasado.

Esas proyecciones tomaron en cuenta el periodo entre enero del 2018 y abril del 2022, con datos sobre la cantidad de pacientes que ingresaron en la lista de espera, los atendidos y los casos resueltos y depurados.

En mayo, la Junta Directiva de la CCSS acordó declarar emergencia institucional el abordaje y situación de las listas de espera.

