“Tal vez ahora como sabemos que la mayoría (de contagios) son leves y no ameritan internamiento, puede ser que haya gente que no esté reportando los casos. Es parte de las teorías que explicarían por qué no tenemos tantos como antes. Sí sabemos que ha habido una disminución en hospitalización. En mortalidad, no estamos en una posición para decir que hemos pasado la parte crítica porque estamos reportando unos 15 fallecidos por día en enero. Esto es una cifra alta. En número de casos, pasamos de tener 1.600 a cifras muy inferiores, pero no así en mortalidad.”