– Eso no puede ser de otra forma. Es lo que hablamos del desgaste. Somos humanos. Para una persona que ha vivido 30 o 40 años en condiciones diferentes, esta situación no significa lo mismo que para otra que acaba de empezar a vivir y a la que uno le empieza a indicar la nueva normalidad. En realidad, es esperable que haya cierto agotamiento. El mismo miedo o respeto al virus se pudo haber perdido en alguna medida. He venido insistiendo en que no tenemos que caminar en el fuego para sentir que nos quemamos. Es difícil lograr al 100% ese convencimiento. Las encuestas arrojan que la población pone mucho más alto el valor de la salud que la parte económica. Por ahí nos hemos movido. Tenemos muy posicionado el valor de la salud. Es parte de la misma dinámica de una pandemia, que dura tanto. Jamás podemos mantener el mismo tono y expectativa del comportamiento de forma permanente mientras dure la pandemia. No es como un huracán o una inundación que hacen el daño y luego hay que rehabilitar. Aquí es una situación de mucha tensión y equilibrio, y de estar en esa cuerda floja, tal y como lo he dicho: es como caminar en un piso de cáscara de huevo.