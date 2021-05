“En la actualidad, esta causa avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba y se tramita contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas. La fase de investigación no es pública, por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, detalló la oficina de prensa en un correo electrónico.