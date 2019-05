"En cuanto a lo que usted está señalando (la denuncia por la donación del alquiler), yo en este momento no podría referirme de forma detallada porque esa parte, por lo menos, no la conozco. Sin embargo, tomando en consideración que este proceso está en ciernes, apenas está iniciándose, es muy razonable que, tanto a nivel de Fiscalía como del TSE, no se tengan todos los insumos que corresponden. El TSE hace sus diligencias, pero es razonable que no tenga toda la información, porque nosotros no hemos participado de ninguna forma en esas diligencias.