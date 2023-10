Sinart contrató a empresa de Christian Bulgarelli sin estudio de mercado, admite director general

Federico Amador, director general del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), reveló que la empresa RMC La Productora S. A. (denominada Nocaut), cuyo dueño es el productor Christian Bulgarelli Rojas, fue contratada sin que se elaborara el estudio de mercado que exige la normativa.

Amador fue enfático en que no es usual que eso ocurra. Insistió en que todas las contrataciones deben cumplir con ese requisito, aunque se trate de un procedimiento especial de contratación, como se argumentó en este caso.

“No es normal, ni esto se hace. Esta es la (contratación) que nos falló”, dijo el director general del Sinart.

Ante los diputados que investigan los millonarios contratos del Sinart, Amador dijo, la noche de este lunes, que se hará un nuevo proceso de contratación para resolver el error y tener más proveedores de producción audiovisual, que fue el servicio que se le contrató, por demanda, a Nocaut.

Esta firma es la misma que ganó un contrato de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, luego de que Bulgarelli participó en el diseño de los términos del concurso.

En el Sinart, la exdirectora jurídica, Mariana Fernández, dijo que el expresidente de la empresa estatal, Allan Trigueros, le dio la orden verbal y directa de contratar a Nocaut.

Federico Amador admitió además se hizo una contratación especial, sin un concurso previo, aunque no existían argumentos para utilizar ese mecanismo, pues no ofrecía un servicio diferenciado al resto de productoras.

Sobre ese “fallo”, reconoció que él también tuvo culpa: “Da vergüenza venir a poner la cara, todos tuvimos parte en ese error, en esa contratación”.

Detalló que, antes de la aprobación final, el procedimiento fue tramitado por Rita Mazariegos, de la agencia de publicidad del Sinart; y por la entonces directora jurídica de la institución, Mariana Fernández.

Fue en una nota enviada a la Asamblea Legislativa, en donde Fernández reveló la orden de Allan Trigueros sobre la empresa de Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chaves.

Sobre esa declaración de Fernández —quien renunció a su cargo a principios de setiembre, un día después de esa revelación—, Amador dijo que él no estaba al tanto y que había que preguntarle directamente a ella o a Trigueros.

Sin embargo, sí reconoció que Trigueros fue quien le indicó que la contratación de la empresa de Bulgarelli debía realizarse mediante un procedimiento especial.

Así lo aseguró ante el foro que investiga los contratos que diversas instituciones públicas firmaron con el Sinart para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.

Pese a reconocer que se falló en esa contratación, Amador dijo que, a la fecha, no ha denunciado los hechos ni ante la Auditoría Interna de la institución, ni ante la Contraloría General de la República.

El pasado mes de abril, el Sinart contrató los servicios de la empresa de Bulgarelli Rojas, para la elaboración de un video para el Instinto Nacional de la Mujer (Inamu), por ¢21,5 millones.

Federico Amador, director general del Sinart, reveló que la contratación de la empresa RMC La Productora, de Christian Bulgarelli, no tenía cualidades especiales para que se le contratara mediante un mecanismo especial, sin un concurso previo. Foto: Captura de pantalla

Sin videos de cuatro sesiones de Consejo Directivo

Durante su comparecencia, el director general del Sinart también reveló que la institución no posee resguardo, en video ni en audio, de cuatro sesiones del Consejo Directivo, por lo que las actas ahora no pueden ser verificadas.

Según dijo, ellos habían grabado los videos por medio de una aplicación de videoconferencias, los cuales supuestamente fueron vistos previo a las sesiones siguientes de las actas hoy desaparecidas.

“Hay tres actas que no tenemos videos, hemos tratado de localizarlas, porque esas se hacían en Zoom y no encontramos esos videos, anduvimos buscándolos para pasárselos. Las actas sí están, son esos tres videos los que no están”, enfatizó Amador a los legisladores.

Al tiempo que negó saber qué se aprobó o qué temas se trataron en esas sesiones sin respaldo audiovisual. Si bien dijo que se trataba de tres actas, cuando se le consultó las fechas de las sesiones, mencionó cuatro: 6 de marzo del 2023, y 5 de mayo, 17 de junio y 4 de octubre del 2022.

Detalló que el encargado de esas actas era Bernal Baudrit, quien era el secretario de actas y asistente de la Presidencia del Sinart. Él recientemente renunció a ese cargo, regresó a su plaza anterior en la institución y se acogió a un permiso sin goce de salario.

Amador insistió en que no podía explicar qué sucedió con ese material audiovisual, aunque dijo que podría ser que se no se guardó de la forma correcta y Zoom lo borró, de manera automática, tras un determinado tiempo.

Descartó que algún tercero fuera el culpable de entrar a los archivos y borrarlos intencionalmente.