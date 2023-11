Sala IV apercibe a presidente municipal por no acatar sentencia

La Sala Constitucional apercibió al presidente del Concejo Municipal de Puriscal, el regidor Marco Chacón Quesada, por no atacar una sentencia que le ordenó dejar sin efecto el despido improcedente de cinco miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

Los magistrados advirtieron a Chacón de que, si no acata la sentencia, se ordenará la apertura de un procedimiento administrativo y se enviará un informe a la Fiscalía para que se le investiguen por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Según el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se exponen a una pena de tres meses a dos años de cárcel, o de 20 a 60 días multa, quienes no cumplan una orden dictada con motivo de un recurso de amparo o de hábeas corpus.

Cuatro de los cinco miembros del Comité de Deportes puriscaleño, Jacqueline Montoya, Jonathan Guerrero, Marco Tulio Madrigal y Mayela Gutiérrez, presentaron un recurso de amparo el 26 de octubre de 2022, luego de que el Concejo Municipal los destituyó sin un debido proceso.

En la imagen Marco Chacón y Raquel Mora, quienes fueron nombrados presidente y vicepresidenta municipal de Puriscal en mayo el 2022. (Foto: Municipalidad de Puriscal)

En su sentencia, los magistrados constataron que se violaron los derechos fundamentales de los amparados, dado que no se les trasladaron los cargos por los que eran investigados, no se les notificó personalmente, no se les puso a disposición el expediente ni se les concedió audiencia para escuchar su defensa.

Por ese motivo, el 12 de mayo del 2023, los altos jueces declararon con lugar el recurso, que figura bajo el expediente número 22-024217-0007-CO.

Agregaron que, en caso de estimarse pertinente, podría iniciarse un procedimiento administrativo en contra de los amparados, de manera que fueran investigados en apego al debido proceso. Mientras se llevaba a cabo ese proceso, podría nombrarse un Comité de Deportes interino.

El pasado 27 de setiembre, los miembros del comité plantearon un proceso por desobediencia al señalar que, más de cuatro meses de la sentencia, no les ha llegado ninguna notificación acerca del procedimiento administrativo.

Ahora, magistrados dieron al presidente municipal un plazo de tres días para que se pronunciara al respecto, sin embargo, el 9 de octubre la Sala IV emitió una constancia según la cual el presidente municipal no presentó el informe que le solicitaron.

Finalmente, este martes 7 de noviembre, la Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia, constató que Chacón está en incumplimiento de lo ordenado y lo apercibió en el sentido de que debe acatar la sentencia en un plazo máximo de cinco días, que se cumplen el próximo domingo 12 de noviembre.

“De acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público”, notificaron a Chacón.

El testimonio de piezas es un proceso que consiste en dar parte al Ministerio Público para que determine si una persona incurrió en algún delito o contravención al negarse a acatar una orden.

Según explicó el departamento de Prensa de la Sala IV, si Chacón nuevamente ignora el fallo de los magistrados, una vez pasados los cinco días se podrá realizar una nueva gestión de desobediencia de acuerdo con la Ley de Jurisdicción Constitucional.