Jorge Dengo se despide de diputados en su último día en el Congreso

Entre abrazos y palabras de agradecimiento por parte de quienes fueron sus compañeros por dos años, Jorge Dengo Rosabal dejó su curul este miércoles 1.º de mayo.

Antes de retirarse, el legislador de 50 años y que llegó al Congreso con el Partido Liberal Progresista (PLP), tomó el micrófono en el plenario para despedirse de sus colegas y de los funcionarios de la Asamblea Legislativa.

“En esta, que va a ser mi última intervención, quiero agradecerles por las palabras que me expresaron cuando presenté mi carta de renuncia. Es muy difícil, para quienes están afuera, saber todo lo que conlleva el trabajo legislativo... no es tan fácil; y uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo es saber lo que se hace aquí para poder criticar, decir y aportar”, manifestó.

Dengo expresó su esperanza de que los dos años restantes del actual periodo sean “muy productivos” y le mucha suerte al nuevo Directorio legislativo, pues “claramente la necesitan”.

Jorge Dengo renunció a su cargo como diputado de la República para atender un tema de salud, según dijo. (Rafael Pacheco Granados)

“No nos enfoquemos en el árbol cuando tenemos que ver el bosque”, aconsejó a los legisladores con mucha más experiencia que él en temas políticos.

Jorge Dengo deja diputación por razones de salud

El ahora exdiputado anunció el pasado 1.º de abril, mediante una publicación en su cuenta personal de Facebook, que luego de meditarlo durante varios meses, había decidido renunciar a su puesto.

Dengo informó en aquel momento de que la razón de su salida estaba relacionada con un problema de salud que afectaba su bienestar y requería su atención de manera prioritaria.

“Fue una carta muy difícil de redactar y la escribí con mucha sinceridad. Les agradezco de corazón no solo a ustedes, sino a todos los departamentos de la Asamblea legislativa”, añadió durante su última intervención.

El abogado y administrador llegó a la Asamblea Legislativa en el tercer lugar del PLP por San José. Fue el legislador que impulsó la rebaja al marchamo que entró a regir en el 2024 y el autor de la propuesta final del proyecto que permitió a los trabajadores independientes que tienen deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Su curul será ocupada por Cynthia Córdoba Serrano, máster en Política Económica con especialidad en Economía Ecológica y Desarrollo Sostenible.