Cinco fracciones votan a favor de texto sustitutivo para rebaja del marchamo

Cinco fracciones legislativas votaron este lunes a favor de una moción de texto sustitutivo propuesta por el Partido Liberal Progresista (PLP), que introduce una reducción más moderada del impuesto sobre la propiedad de vehículos, al pasar de un 67% a un 50%, de tal forma que el impacto en los ingresos del Ministerio de Hacienda sea menos significativo.

Apoyaron con su voto, en la comisión especial que ve el proyecto de ley, el diputado proponente, Jorge Dengo, del PLP; Sofía Guillén, del Frente Amplio; Fabricio Alvarado, de Nueva República; Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás y Katherine Moreira.

Solamente se opuso Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien cuestionó el impacto que la rebaja tendría sobre la recaudación.

“No podemos perder la perspectiva de que ese recurso ya está presupuestado en un 2024, que vamos a conocer aquí, en un presupuesto 2024, y que si ese ingreso no está, lo responsablemente y por Constitución, nosotros deberíamos estar planteando aquí mismo en la mesa, cómo lo vamos a cubrir o qué vamos a cortar”, señaló el diputado de Gobierno.

Al respecto, Fabricio Alvarado señaló la importancia de buscar rutas para solventar cualquier faltante que pudiera haber, pero rechazó que el proyecto genere una situación como la que señalan el Poder Ejecutivo y la fracción oficialista.

“Creemos que no lo hay (un faltante por recaudación), por lo que se ha mencionado de los dineros que han entrado luego de la implementación del plan fiscal, que no son poca cosa”, dijo.

De forma similar se expresó Sofía Guillén, quien aseguró que la propuesta modificada es un punto medio, ya que supone una reducción menor para los ingresos del Estado.

Según las proyecciones del gobierno, el texto dictaminado implicaría una caída en la recaudación de ¢118.000 millones. Mientras, el PLP estima que la nueva redacción reduciría el impacto a ¢51.600 millones.

“Yo después no quiero ver al gobierno diciendo que no va a pagar los aguinaldos porque rebajamos el marchamo; que no hay plata para el salario escolar porque rebajamos el marchamo. Eso no es cierto y los datos son clarísimos. Desde ya, anuncio que si hacen eso, es una vil manipulación de la gente”, expresó Guillén.

“Espero que el Poder Ejecutivo salga de ese berrinche que le da con frecuencia y que no nos vete esta ley, que nos deje avanzar, que no dure un mes estudiándola”, indicó.

Presidente, ministros y diputados excluidos

Los diputados también apoyaron de forma unánime una moción para incluir un transitorio que exceptúa de la rebaja al presidente de la República, vicepresidentes, ministros, viceministros y diputados.

La modificación, presentada por el diputado Bojorges, cubriría a los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo hasta el año 2026, así como a sus cónyuges o convivientes. Tampoco percibirían la rebaja por aquellos vehículos o motocicletas que se encuentren registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación.

La redacción plantea que si el resultado del cálculo del impuesto de propiedad fuese menor al correspondiente al del 2023, le será aplicado el valor correspondiente a dicho año.

La nueva propuesta del PLP incorpora sugerencias de la bancada del Partido Nueva República (PNR), como la ampliación de la depreciación de los vehículos de 10 a 15 años, lo que ajusta el cálculo del impuesto.

Además, se extiende de seis a nueve años la antigüedad de los vehículos livianos particulares que pueden recibir incentivos adicionales por peso y emisión de gases.

Este descuento en el impuesto a la propiedad de los vehículos se mantiene entre el 1% y el 3,84%, dependiendo del año y modelo del automotor, y se añade un 0,1% de forma permanente para los vehículos eléctricos.

La comisión conoció otras tres mociones más, pero las rechazó.

El expediente volverá al plenario, donde aún se le pueden hacer modificaciones, ya que le resta un día de mociones vía artículo 137 y las reiteraciones de estas (aquellas que fueron rechazadas en comisión y se someten a votación en plenario), para luego discutirse en primer y segundo debate.