Representante de Uccaep en CCSS declina postulación al día siguiente de ataque de Chaves

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) confirmó este jueves que la persona postulada como su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declinó asumir el cargo.

La noticia llega al día siguiente de que el presidente Rodrigo Chaves atacara a la Uccaep por no oponerse al regreso de los gerentes financiero y de Infraestructura de la CCSS, Gustavo Picado y Jorge Granados, quienes estaban suspendidos desde febrero y junio del 2023, respectivamente.

“La persona designada retiró su postulación. Uccaep convocó nuevamente a un proceso de elección para designar a su representante en la Junta Directiva de la Caja”, precisó la unidad de prensa de la organización empresarial al ser consultada.

Se trata del abogado Fabio Israel Hernández, quien había sido elegido para el puesto el 7 de febrero y aún no había sido juramentado por el Consejo de Gobierno. La Asamblea para escoger al nuevo representante se realizará el próximo 20 de febrero, cuando se informará sobre su designación para integrar el órgano colegiado.

Este 14 de febrero, Chaves criticó en conferencia de prensa que los directivos de la Caja, incluido el representante de la Uccaep, rechazaran la propuesta de la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, de extender por tres meses la suspensión con goce de salario de Jorge Granados.

El político dijo que había hablado en privado con la Unión de Cámaras sobre estos temas.

Los casos

Jorge Granados fue enviado a vacaciones el 25 de mayo del 2023, tres días luego de contradecir una “denuncia” de Rodrigo Chaves y Marta Esquivel sobre supuestas inconveniencias en el terreno destinado para el nuevo Hospital de Cartago, en El Guarco.

Luego, el gerente fue suspendido temporalmente, mientras avanzaba una investigación en su contra por la supuesta compra irregular del edificio Océano, ubicado en Sabana Norte.

No obstante, seis directivos votaron a favor del regreso de Granados en enero, al considerar que no hay motivos para mantener la suspensión, pues ya concluyó la fase de recolección de prueba y no existe riesgo de interferencia.

“Al gerente de Infraestructura la acaban de reintegrar en contra de la voluntad de la presidenta ejecutiva porque está suspendido desde hace mucho tiempo. Pusieron al señor, que no debería de estar ahí, de gerente de Infraestructura. Uccaep muchas gracias por ese voto, don José Álvaro”, dijo el gobernante, refiriéndose a José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras.

Entretanto, el retorno de Gustavo Picado a la Gerencia Financiera trascendió el 12 de febrero. La decisión se tomó mientras se espera un dictamen de la Dirección Jurídica para resolver la situación de manera definitiva.

La Junta de la CCSS está conformada por tres representantes del Estado, tres del sector laboral y tres del sector patronal. De estos últimos, quedó vacante la silla que dejó el abogado Adrián Torrealba, quien renunció a partir del 19 de enero.