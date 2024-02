Rodrigo Chaves ataca a Uccaep

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, atacó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) por no oponerse al regreso de los gerentes Financiero y de Infraestructura de la CCSS, Gustavo Picado y Jorge Granados, quienes estaban suspendidos desde febrero y junio del 2023, respectivamente.

Chaves criticó que los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluido el representante de la Uccaep, rechazaran la propuesta de la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, de extender por tres meses la suspensión con goce de salario de Jorge Granados.

El mandatario dijo que había hablado en privado con la Unión de Cámaras sobre estos temas.

Jorge Granados fue enviado a vacaciones el 25 de mayo del 2023, tres días después de que contradijo una “denuncia” de Rodrigo Chaves y Marta Esquivel sobre supuestas inconveniencias en el terreno destinado para el nuevo Hospital de Cartago, en El Guarco.

Posteriormente, el gerente fue suspendido temporalmente, mientras avanzaba una investigación en su contra por la supuesta compra irregular del edificio Océano, ubicado en Sabana Norte. No obstante, seis directivos votaron a favor del regreso de Granados en este mes de enero, al considerar que no hay motivos para mantener la suspensión, pues ya concluyó la fase de recolección de prueba y no existe riesgo de interferencia.

“Al gerente de Infraestructura la acaban de reintegrar en contra de la voluntad de la presidenta ejecutiva porque que está suspendido desde hace mucho tiempo. Pusieron al señor, que no debería de estar ahí, de gerente de Infraestructura. Uccaep muchas gracias por ese voto, don José Álvaro”, dijo el gobernante refiriéndose a José Álvaro Jenkins, presidente de la organización.

Seguidamente, el mandatario afirmó: “Volvemos a lo mismo, don José Álvaro Jenkins, y las cámaras, hemos conversado de esto y les hemos pedido apoyo, ¿de qué lado están ustedes como empresarios en arreglar la Caja? Lo he hecho en privado, hoy lo estoy haciendo en público, no están ayudando”.

Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS. Fotografía: Cortesía de la CCSS

El presidente Rodrigo Chaves también criticó la posición de Uccaep con respecto al regreso del gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, que fue suspendido con goce de salario en febrero de 2023, mientras avanzaba una investigación administrativa en su contra por supuestas irregularidades en la elaboración de estados financieros.

“Yo no concibo cómo este señor Picado puede ser gerente Financiero de la Caja, en un momento en que estamos discutiendo la viabilidad financiera y actuarial de esa institución. A ese señor hay que hacerle los procesos y terminarlos. Amí me sorprende muchísimo que la Uccaep, que representa al sector privado, no esté tomando una actitud más agresiva con respecto a la Caja, para solucionar estos problemas”, afirmó Chaves.

El mandatario fue secundado por Marta Esquivel, quien afirmó que “se habla mucho, pero se hace muy poco”.

La Nación contactó a José Álvaro Jenkins para obtener la versión de la Uccaep; no obstante, el empresario afirmó que estaba saliendo de una reunión y prefería no opinar hasta escuchar las declaraciones de Chaves.