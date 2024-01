Adrián Torrealba Navas renuncia a Junta Directiva de CCSS

El representante patronal ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Adrián Torrealba Navas, presentó su renuncia ante el máximo órgano de decisión este jueves.

Su dimisión rige a partir del viernes 19 de enero, según la carta que leyó a los directores en la primera parte de la sesión ordinaria, durante la mañana de este jueves.

El abogado especialista en Derecho Tributario fue nombrado en la Junta como representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) desde mayo de 2022. En los últimos meses ha sido centro de una polémica por la deuda que mantiene con la Seguridad Social por ¢156 millones, derivadas de su labor como trabajador independiente.

Por esa situación, el 7 de diciembre, Casa Presidencial anunció la apertura de un proceso administrativo contra Torrealba basado en un informe de Auditoría, según el cual la deuda que mantiene el directivo con la entidad infringe el artículo 7 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Esa norma señala que quienes “estén declarados en insolvencia o quiebra, o sean deudores de la Caja” no podrán ser parte de la Junta Directiva de la institución.

Este jueves, entre las razones que Torrealba dio en su carta para renunciar mencionó “un nivel de hostilidad, interna y externa”, sobre la encomienda recibida por la Uccaep de velar por el interés sectorial de los trabajadores independientes frente a la política de cobrar una tarifa diferente a los asalariados.

Afirmó, además, que sus obligaciones financieras con la CCSS han estado al día. “Quien goza de plazo no incurre en mora. Esta es mi condición actual y, en consecuencia, no existe alguna que me genere impedimento legal para formar parte de esta Junta Directiva de conformidad con lo que claramente indica la ley y en consonancia con lo que hago evidente en la presente carta”, añadió.

Reproche a Auditoría

Torrealba aseguró nunca haber incurrido en algún acto ilegal o antiético en las discusiones en Junta Directiva sobre temas relacionados con los trabajadores independientes. Por lo tanto, dijo, no es cierto que haya incurrido en causa legal de impedimento para su nombramiento.

Tales manifestaciones se dan porque en algún momento de su gestión, el órgano aprobó suspender los procesos de cobro contra trabajadores independientes. El insistió en que nunca participó en la discusión ni en la votación de la medida, hecho que se dio en marzo de 2023.

“Desde el inicio de mi nombramiento revelé a esta Junta Directiva la existencia de sendos procesos administrativos en los que, desde mi condición de profesional independiente, mantengo una discusión legítima frente a la Caja. Con base en ello, la Junta Directiva pidió a la Dirección Jurídica que analizara si había situación de conflicto de interés”, dijo.

El directivo recordó que en oficio del 17 de agosto de 2022, la Dirección Jurídica aclaró que no procedía la inhibitoria de un directivo cuando se tratara de decisiones de carácter general que afectaran a todo un sector. Insistió en que todos los parámetros fijados en el criterio jurídico fueron respetados y cumplidos.

“En ese sentido, por ejemplo, me inhibí de participar en la discusión y votación de acuerdos relativos a la suspensión de ejecución de deudas orientados a dar tiempo para que la aplicación de la prescripción de cuatro años regulada de la Ley del Trabajador Independiente”, expresó.

Reprochó que a pesar de tal cumplimiento, la Auditoría Interna solicitó a la Fiscalía, en diciembre pasado, investigarlo ante una posible intervención indebida en relación con el tema de trabajadores independientes.

Cerró su carta, con la información sobre un reciente arreglo de pago de su deuda, en el que se le reconoció condonación y prescripción de conformidad con las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y la reglamentación avalada por la Caja.

La renuncia de Torrealba fue aceptada por la Uccaep, organización que en un comunicado de prensa, informó de que iniciará el proceso interno para elegir a su sustituto.

El bloque patronal ante la Junta Directiva de la CCSS lo completan Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana. Este órgano está integrado por tres representantes del Estado, tres de los patronos y tres de los trabajadores.