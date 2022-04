‘Quise votar hasta el último minuto porque no me sentía convencida’

Alejandra María Nárvaez Jarquín, de 31 años, tenía todo calculado. Esta vecina de Barrio México llegó a votar a las 5:55 p. m. al Liceo San José. Su plan se cumplió: votar en el último minuto. Así fue como a las 5:59 p. m. estaba depositando su voto en la urna de la junta número 20.

“La verdad quise esperar hasta el último minuto porque no me sentía convencida”, aseguró.

La mujer confió que en la primera ronda no votó y que esta vez se decidió porque pensó en la importancia de ejercer su derecho.

Alejandra Nárvaez fue la última persona en votar en el Liceo San José. Ella lo hizo a las 5:59 p. m., y lo logró porque ya estaba dentro del aula. Foto: Fernanda Matarrita

“Antes andaba haciendo mandados. Durante la primera ronda me abstuve porque las propuestas no eran satisfactorias. Esta vez quise hacer de mi voto un derecho. Me informé más, por último me decidí.

“La verdad me siento súper bien. Yo estaba contando los minutos”, dijo.

Ella llegó junto a sus hijos Maximiliano Rugama y April Hernández. A ellos los acompañó el amigo Daniel Meneses.

Al filo de la hora

Alexánder Méndez, de 50 años, llegó desde Guadalupe a votar al Liceo San José, en Barrio México. Él, quien no ha cambiado su domicilio electoral por todos los recuerdos que le trae el colegio y su barrio querido, se decidió a última hora, sin embargo, no es por eso que llegó al filo del cierre.

[ Resultados de elecciones Costa Rica 2022: Siga aquí cortes de segunda ronda a partir de 8 p. m. ]

Él logró votar a las 5:40 p. m. luego de atender a su mamá, de 80 años, quien tras un accidente en el que se quebró el brazo y un hueso cercano a la pelvis, finalmente pudo regresar a su casa. Él aprovechó su día libre para acompañarla a instalarse en su casa, pero, además, para llevarla a votar. Finalmente ella le transmitió el espíritu cívico y él se decidió.

.Alexánder Méndez votó faltando 20 minutos para el cierre de urnas en el Liceo San José, en Barrio México. Él se decidió a última hora. Foto: Fernanda Matarrita

“No iba a venir porque en realidad ninguno de los dos candidatos llenan mis expectativas, pero hay que fortalecer y mantener nuestra democracia. He sido de esa ideología. Mi madre sigue votando y confiando. Hay que mantener ese espíritu, a pesar de circunstancias que lamentablemente hay, debemos mantener la democracia”, dijo..

En el Liceo San José se habilitaron 15 juntas receptoras con cerca de 8.000 personas empadronadas. Según Elder Durán, representante del Tribunal Supremo de Elecciones y encargado de este centro de votación, durante el día llegó poco más del 40% del padrón.