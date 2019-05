“No dije que era ilegal, con ese criterio que la gente hace lo que quiere con su dinero, sí oía a partidarios que por qué el alquiler del carro por qué no facturarlo y después tomar una decisión si se regalaba o no al partido. Fueron partidarios, creo que de una zona alejada, no sé si de Guanacaste y yo no lo objeté. Si eso es errado, yo soy parte de los culpables, porque no lo objeté, era gente que iba a hacer una contribución pequeña, no importa de dónde viene, regalarle plata al partido, era lo que yo siempre quise, muchos poniendo poco”.