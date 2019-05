En su participación en la asamblea del partido, el líder rojiamarillo agregó: “Es igual que lo que se está haciendo en la liquidación de esta campaña, vamos a derivar como ¢700 millones pidiendo a voluntarios que facturen porque no hay capacidad para facturar en las bases. O sea, el cuello de botella para ganar elecciones, si es que con eso ganamos elecciones, no ha sido el Estatuto, ha sido el que no podemos facturar”.