Pues disfrutándola. Como dicen, Dios no te pone pruebas que no puedas soportar y por fe pasé esa prueba. Con mucha firmeza, con mucha fuerza y con mucha paciencia. Yo le decía a mi mama: ‘Mami usted sabe que he estado viviendo sola aquí en Nicaragua en mi casa’ y bueno, pues no es lo mismo que estar encerrada en una cárcel. Pasé seis meses aislada, sola físicamente, pero espiritualmente acompañada de Dios que me dio esa fortaleza para aguantar todo. Yo le pedía a Dios que me guardara mi psicología, mi mente, mi corazón, mi salud y el Señor me lo cuidó.