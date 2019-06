"No al indulto, no a la amnistía, porque eso significaría también dejar sin hacer justicia a muchas personas que perdieron su bien jurídico de la vida, perdió su bien jurídico a la integridad física saludable, incluso hubo mutilados, hubo torturados, es decir, hay una serie de situaciones que no se pueden llevar por la vía de la amnistía.