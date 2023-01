Inspección Judicial abre investigación disciplinaria por declaraciones de Chaves

El Poder Judicial informó hoy de que la Inspección Judicial abrió una investigación disciplinaria a causa de las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien arremetió el miércoles contra la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Criss González.

En conferencia de prensa, el mandatario criticó a la fiscala por haber solicitado la desestimación de una denuncia anónima sobre un supuesto caso de evasión fiscal, en la que figuraban el banco BCT y su socio y fundador, Leonel Baruch Goldberg.

Chaves alegó que González debió inhibirse porque había sido subalterna de Baruch. Al respecto, la funcionaria afirmó que ella no conoce al empresario.

La fiscala explicó que, en 1999, ella trabajaba en la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda bajo la dirección de la licenciada Dagmar Hering.

En aquella época, Baruch Goldberg era ministro de Hacienda, pero ella, en enero del 2000, pidió un permiso sin goce de salario para desarrollar otras actividades y se retiró de la función.

“Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, dijo.

Por otra parte, Chaves alegó que González solicitó la desestimación del caso el 2 de enero, durante el cierre colectivo del Poder Judicial.

Ella explicó que, según había informado el Ministerio Público, ella laboró del 2 al 6 de enero con normalidad.

“Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE”, expuso González.

En cuanto a la solicitud de desestimación, la fiscala explicó que esta se debió a que se requería de una colaboración del Ministerio Público de Panamá, pero las autoridades judiciales panameñas indicaron que no podían ayudar porque, en el país vecino, los delitos de defraudación fiscal no fueron tipificados sino hasta el 31 de enero del 2019; antes, tales conductas “eran competencia de la esfera administrativa y no penal”.

Discurso de Rodrigo Chaves también se enfiló contra Fiscalía

“Lo anterior significaba que la asistencia penal internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento,

“Esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada”, explicó la fiscal.

La denuncia anónima indicaba que una empresa domiciliada en Costa Rica trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, $65 millones, y que ambas empresas pertenecen a la misma persona física.

“A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña”, había informado el Ministerio de Hacienda.

Según la fiscala, la solicitud de desestimación debe ser analizada por el Juzgado Penal y que, de acogerse, no implica un cierre definitivo del caso, ya que dicho requerimiento permite su eventual apertura en caso de obtenerse nuevos elementos para la investigación.

Fiscala explica por qué pidió desestimar ‘megacaso’