Discurso de Rodrigo Chaves también se enfiló contra Fiscalía

Al pronunciarse este miércoles en conferencia de prensa sobre la denuncia de un supuesto “megacaso” de evasión, el cual fue desestimado por el Ministerio Público, el presidente Rodrigo Chaves también enfiló ataques contra la Fiscalía General de la República (FGR).

Primero la emprendió contra la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Criss González. Chaves intentó sembrar dudas sobre la labor de la funcionaria por resolver “en tiempo récord” la denuncia contra el Banco BCT y Leonel Baruch, propietario del medio CRHoy.

El mandatario alegó que amigos abogados suyos le dijeron que esas acusaciones tardan años en resolverse. Además, dijo que la funcionaria solicitó la desestimación un día feriado. Lo afirmó con extrañeza.

No obstante, la fiscala González explicó que pidió desestimar el caso porque las autoridades judiciales de Panamá le indicaron que no era posible suministrarle información en este caso. Agregó que no resolvió en día feriado, sino que el 2 de enero ella estaba trabajando con normalidad.

El mandatario también dijo que la fiscala tenía un conflicto de intereses porque fue subalterna de Baruch. Criss González negó lo dicho y explicó que ni siquiera conoce a Leonel Baruch. Lo que pasa es que ella trabajó en la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda durante un periodo de 1999 en el que el socio del BCT fue jerarca de esa entidad.

Chaves también lanzó palabras para el nuevo fiscal general, Carlo Díaz, nombrado por la Corte Suprema de Justicia recién el 31 de octubre anterior.

Primero elogió el perfil de Díaz; luego dijo que, en su criterio, la decisión que tome en torno a este caso marcará su futuro como fiscal general.

“Aquí se va a retratar muy claramente la ruta del nuevo fiscal, don Carlo, con quien he conversado”, mencionó.

Enseguida, volvió a los elogios: “Yo tengo fe que don Carlo, el nuevo fiscal, es una persona que tiene el corazón en el lugar correcto”.

No obstante, luego agregó: “Pero no, nosotros no vamos a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos. Respetando la institucionalidad, el ministro de Justicia, a mi pedido a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe como órgano acusador en este caso particular y en los que siguen de megaevasiones, directamente ante los Tribunales”.

“La instrucción del Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, es que la Procuraduría le demande al fiscal general, don Carlo Díaz, la evidencia investigatoria que da justificación para hacer algo tan rápido, en días feriados, en un claro conflicto de intereses y donde no se sabe cuál es la base investigatoria”, insistió Chaves.

Como parte de las funciones de su cargo, Carlo Díaz tendrá que tramitar las denuncias penales en contra de Rodrigo Chaves, por la supuesta estructura paralela en la campaña política del ahora mandatario con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

