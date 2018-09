“Hoy en la mañana me visitaron algunos manifestantes en mi casa de habitación. No tengo que temer ni por qué esconderme. Con mucho gusto hablé con todos y les expuse mis puntos de vista y ellos me hicieron saber su posición. Pido a Dios sabiduría para tomar las mejores decisiones en esta etapa de mi vida", escribió la parlamentaria en su página de Facebook, donde colgó varias fotografías de los manifestantes.