Gobierno reitera que no reconocerá 1% de aumento del FEES

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, reiteró que el Gobierno no reconocerá a las universidades públicas el 1% de aumento por costo de vida a la hora de asignar los dineros del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2024.

“Está claro, no hay plata, la plata que había se fue para otras partidas. Nosotros dijimos: ‘si hay plata, con mucho gusto se las damos’. Pero plata no hay, entonces ¿qué hay que seguir discutiendo? No lo tenemos, ¿qué quieren que haga?”, manifestó el gobernante.

Chaves cuestionó este miércoles que la Constitución Política establezca, en su artículo 78, un gasto mínimo en educación estatal, incluida la educación superior, del 8% del producto interno bruto (PIB).

“(Parece que) uno no puede racionalmente preguntarse si un país que está envejeciendo, donde cada vez hay menos estudiantes, debió amarrarse a un 8% del PIB. A mí me parece que eso pudo haber sido en consecuencia y en intención una medida populista, en aquel entonces”, aseveró durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.

LEA MÁS: FEES 2024: Atascada negociación entre rectores y Gobierno

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, justificó la negativa de otorgar el 1% adicional en la falta de recursos.

“Cuando nosotros discutimos con los rectores la posibilidad de hacer una evaluación en junio, es porque estábamos seguros de que íbamos a hacer un buen trabajo, pero no contábamos con que los diputados distribuyeran recursos que estaban en la partida de intereses.

“Hoy, el ahorro no es suficiente para cumplir con lo que los diputados movieron de esa partida y con los recursos adicionales para las universidades”, aseveró el jerarca.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) criticó la postura del Gobierno de no otorgar el aumento por inflación, pese a que el Ejecutivo ha señalado en reiteradas ocasiones que hay una mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año.

LEA MÁS: Conare: Gobierno manifiesta mejora fiscal pero no puede dar 1% del FEES

Chaves argumentó que los estudiantes universitarios que acudieron a la marcha del pasado martes 20 de junio fueron manipulados a partir de distorsiones y mentiras evidentes.

“Algunos fueron por voluntad propia, a otros les dijeron si no van le ponemos la ausencia. Aún así convocaron a 6.000 personas, que es mucha gente, pero en el gran esquema de las cosas, yo creo que la convocatoria fue débil, no había una causa clara. Yo los respeto, aún los que me gritaron ladrón, corrupto, porque son compatriotas, y yo juré servirlos a todos igual”, aseveró el mandatario.

Representantes de universidades públicas y sindicatos acudieron a la marcha realizada en San José, el martes 20 de junio, en defensa del presupuesto para la educación pública superior. Foto: (Alonso Tenorio)

LEA MÁS: Marcha de universitarios y sindicatos se convirtió en un llamado a pacto social por la educación

El presidente aseguró que la marcha respondió a intereses personales de las personas que la convocaron.

“Yo no creo que defender la educación sea la verdadera razón de esa marcha. En el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), nueve miembros del Consejo Universitario se ganan, qué, de ¢500 millones a ¢600 millones al año. Ahí lo que hicieron fue convocar a defender sus intereses, sus salarios, sus pensiones.

“Si usted se da cuenta el 11% del FEES va a becas, y los rectores salieron demagógica y mentirosamente a decir que si no dábamos la plata adicional cortaban becas. Cuando uno va a economizar, no corta la sal de la cocina, corta el whisky, corta el lomito y compra cortes más baratos, pero no, ellos quieren seguir comiendo como comen los cardenales en el Vaticano”, señaló Chaves.

LEA MÁS: 30 diputados apoyan marcha de universidades y exigen a Gobierno cumplir fondos para educación

Finalmente, sostuvo que personas se han aprovechado de la discusión sobre el financiamiento de la educación superior para impulsar sus intereses políticos y electorales.

“Crean alianzas que uno no entiende. ¿Cuándo ha visto usted al Frente Amplio, con su ideología, proteger o aliarse a los grupos de extrema derecha o al capitalismo tradicional? ¿Por qué es? ¿Porque cambiaron de ideología, o porque quieren arrearle al Gobierno por alguna razón? ¿Por qué será?”, indicó el mandatario.