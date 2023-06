Marcha por la educación: Universitarios y sindicatos llenaron San José para exigir presupuesto

A la 1 p. m. comenzaron a disgregarse luego de dos horas de discursos y advertencias al Gobierno de no respetar el presupuesto a la Educación.

Los grupos de manifestantes llegaron este martes, uno de la Merced y otro de Montes de Oca, para encontrarse, a eso de las 11 a. m., en la plaza de la Democracia. El movimiento de manifestantes ocupó el espacio por completo, lo mismo que la vía que pasa al costado sur y el bulevar frente a la Asamblea Legislativa.

La defensa del presupuesto las universidades estatales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue el motivo original de la convocatoria, al que luego se sumaron otras consignas.

“Tiene que respetarse el presupuesto para que las universidades sigan cumpliendo la misión que tienen en la sociedad costarricense. Por algo, a lo largo de la historia, el pueblo de Costa Rica ha ganado confianza en la universidad pública”, dijo Rodrigo Arias, rector de la Univesidad Estatal a Distancia (UNED).

Los líderes universitarios entretanto adelantaron al Gobierno que seguirán en las calles en protesta, aviso al que se unió el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez.

También la diputada frenteamplista Rocío Alfaro, lanzó un mensaje: “palo va a llevar el Gobierno si no respeta los derechos del pueblo”, expresó.

Los estudiantes, además, exigieron la renuncia de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, con el grito de “Fuera Müller”.

Entre las luchas que se incluyeron en las razones de esta manifestación están las inconformidades por las pruebas nacionales estandarizadas promovidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), la “indefinición” de la llamada Ruta de la Educación y el mal estado de escuelas y colegios.

Todas las vías cercanas a la plaza de la Democracia fueron ocupadas por manifestantes, principalmente la avenida segunda, tanto hacia el este como hacia el oeste. (Alonso Tenorio)

“La ministra de Educación Pública dice que marchamos para defender privilegios y sí, estamos marchando para defender el privilegio de la educación pública”, expresó Gilbert Díaz, dirigente del SEC.

Desde Montes de Oca

María Claret Calderón Monge, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, aseguró que desde Heredia salieron más de diez buses con estudiantes de diferentes carreras.

La dirigente estudiantil adelantó que la Comisión de Enlace que negocia el FEES acordó no dialogar sobre los recursos del 2024 hasta que el Gobierno no cumpla con su promesa de pagar el 1%. El tercer encuentro estaba previsto para este mismo martes, a las 2 p. m.

“El objetivo de la marcha es la defensa de la educación pública en todos los niveles. Hemos construido con otros sector, a partir de la crisis educativa que estamos viviendo y de la nula capacidad del Ministerio, un acuerdo para declarar la educación pública en emergencia nacional y defender el presupuesto del 8% que manda la constitución”, comentó la estudiante.

Entretanto, los diputados aprobaron una moción para “saludar” a los manifestantes.

Tumbacocos y arte Copiado!

Al inicio del marcha, desde una carroza, una mujer ordenó el movimiento: “Los jóvenes adelante”, dijo. De inmediato decenas de estudiantes se formaron con una gran pancarta blanca que dice: ‘En defensa de la educación pública y nuestro estado social de derecho’.

Ellos, los jóvenes universitarios, nutren la marcha que se inició poco después de las 9 a. m. en el parque de la Merced. Los acompañó una “tumbacocos” con banderas de la Asociación Nacional de Educadores (ANEP) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

Marcha

Mientras ese era el ambiente en la capital, desde Montes de Oca salió otra columna, integrada por estudiantes y personal de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), según se leía en las pancartas.

Iban al ritmo de tambores, cantos y otras manifestaciones artísticas. Había trajes típicos y danza.

La negativa del 1% Copiado!

El impulso para esta protesta fue el anuncio del Poder Ejecutivo, del martes 13 de junio, de que no trasferiría a las universidades el 1% por reconocimiento de inflación en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), como se había acordado en 2022.

Estudiantes de la UCR y la UNED engrosan la columna de manifestantes que vienen desde Montes de Oca. Foto: Alonso Tenorio

La situación motivó la convocatoria del Consejo Nacional de Rectores (Conare) al que se unieron federaciones estudiantes y sindicatos del sector. De ahí que, a la causa primaria se unió un reclamo generalizado por el presupuesto a Educación.

Otro ingrediente fue la anuencia del MEP trasladar ¢3.900 millones de su presupuesto a Seguridad Pública, pues al tiempo que alegan no tener fondos suficientes para la materia que les corresponden ofrecen dar dinero a otra cartera.

Estos reclamos también lo plantearon diputados de oposición en el Congreso, durante las últimas comparecencias de los jerarcas de Educación, Anna Katharina Müller, y de Hacienda, Nogui Acosta.

Una tumbacocos encabezó la manifestación que iba por avenida segunda en reclamo por presupuesto para educación. Foto Cortesía UNA

Ambos han insistido en que no alcanza para pagar el 1% a las universidades, estimados en ¢6.000 millones, y que además ese traslado no era un compromiso sino una posibilidad que no se puede concretar.

“No es posible otorgar recursos adicionales a las universidades”, afirmó Acosta este lunes ante una consulta de La Nación.

Para este martes, a las 2 p. m. , está convocado el tercer encuentro de la Comisión de Enlace, en la cual ministros y rectores se sientan a negociar el monto del FEES 2024. Sin embargo, hay alguna incertidumbre de si se va o no a dar la ita.

La base que reclaman las ‘U’ públicas son los 564.000 millones transferidos para 2023, más el 1% por inflación.

Colaboró Alonso Tenorio, fotógrafo de La Nación