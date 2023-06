Nogui Acosta: ‘No es posible otorgar recursos adicionales a las universidades’

A un día del tercer encuentro para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2024 y de la marcha anunciada por los universitarios para reclamar el pago del 1% de reconocimiento por inflación en su presupuesto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, insiste en su negativa.

“No es posible otorgar recursos adicionales a las universidades”, reiteró el jerarca, la tarde de este lunes, ante una consulta de La Nación.

Acosta se manifestó así, luego de asistir a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa al que fue llamado por los diputados para revisar el tema.

Los ministros de Educación, Anna Katharina Müller Castro y de Hacienda, Nogui Acosta, comparecieron ante la Comisión de Hacendarios. (Rafael Pacheco Granados)

Según el jerarca, el 1% ofrecido a los rectores en 2022 “era una expectativa, no un compromiso” y que aunque la aprobación de los eurobonos y la gestión de la deuda ha permitido hacer un ahorro, este es insuficiente para cumplir con las disposiciones del Congreso.

“Darles recursos adicionales dentro del presupuesto implicaría quitárselos a alguien, y ahí hay que hacer el análisis de cómo se podrían hacer esas modificaciones. Desde el punto de vista práctico, el único escenario probable de mantenerle a cada uno de los ministerios los recursos necesarios para hacerle frente al desempeño normal de sus funciones era tomarlo de los intereses, pero no hay espacio”, declaró Acosta a los diputados.

El ministro aseguró que pese a la manifestación de este martes, no se darán esos recursos, estimados en unos ¢6.000 millones.

“No es ningún compromiso, el compromiso era hacer la evaluación y la evaluación no da (...) Hay un tema de responsabilidad, no podemos destinar la partida de intereses”, alegó.

El titular de Hacienda dijo que otra de sus preocupaciones es que el 60% del FEES se lo lleva la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Es un tema que hay que discutir y esa discusión tiene que darse”, mencionó.

Las universidades públicas se reparten los recursos según el tamaño de sus operaciones. En años recientes, la división ha sido de 59% de los recursos para la UCR, 23,5% para la Universidad Nacional (UNA), 11,5% para el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y de 6% para la Universidad Estatal a Distancia.

Desde 2023, también la Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe fondos del FEES.

Acosta fue insistente es que no es fácil obtener ese 1% recortando el presupuesto de otros ministerios.

“Buscar recursos dentro de los diferentes ministerios implica entrar al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) o al MEP. El MEP es más o menos el 21% del presupuesto de la República, y ahí es donde uno empieza a cuestionarse dónde va a conseguir ¢6.000 millones, y por eso la preocupación. Por eso le dijimos a los rectores que no teníamos de dónde recortar”, comentó.

Ante estas manifestaciones, el diputado socialcristiano Carlos Felipe García reprochó a Acosta el hecho de culpar al Congreso con el argumento de que desde ahí salió la imposibilidad de dar el 1%.

“Lo que yo no acepto y me tiene bastante molesto es decir que fue por las decisiones de la Asamblea Legislativa. Ojalá ustedes se logren poner de acuerdo, ojalá ustedes logren una alternativa, pero no acepto que digan que es la única responsable”, dijo el legislador.

La marcha de los universitarios está prevista para iniciar a las 9 a. m. de este martes, en el parque la Merced. El encuentro de negociación entre rectores y Gobierno está programado para las 2 p. m., en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en Pavas.