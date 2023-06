FEES 2024: Atascada negociación entre rectores y Gobierno

Negociación del FEES no avanza

Luego de más de tres horas de conversaciones, la tercera reunión entre rectores y ministros para discutir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2024, terminó este martes sin ningún avance, ante la negativa del Gobierno a reconocer el 1% por inflación, acordado en 2022.

El encuentro se realizó, además, en medio de mayor tensión, después de la marcha de horas tempranas cuando estudiantes y sindicatos tomaron la capital para reclamar presupuesto para el sector.

“El proceso de negociación continúa. (...) Con el 1% continuamos en el proceso de negociación, hemos sido claros en que no podemos renunciar a ese monto “, manifestó Emmanuel González, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

También dio a entender que de su parte no hay interés de levantarse de la mesa de negociaciones.

“En el momento en que nosotros rompamos diálogo se estaría dando el peor error de este país. El día que eso se rompa entonces para qué. ¿Cuál es el fin de las universidades?”, planteó.

El escenario de este encuentro fueron las instalaciones del Conare en Pavas, donde los rectores llegaron a las 2 p. m., luciendo todavía las camisetas blancas con que fueron a la manifestación, en la que los estudiantes adelantaron que habría más protestas y pidieron, incluso, la renuncia de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

Al respecto, la jerarca manifestó que es “muy importante” diferenciar la marcha de este martes de la negociación del FEES.

“La educación es mi prioridad y desde que asumí (el cargo) he estado empujando por muchísimos cambios que a veces no se entienden y parte de esos cambios es la forma de negociación del FEES. Todos luchamos por esa aspiración de tener el 8% (del producto interno bruto para Educación)”, añadió.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller conversa de cerca con los rectores universitarios, durante el encuentro de la negociación del FEES de este martes. Foto: Valeria Martínez

Sumó luchas Copiado!

El motivo inicial de la protesta fue, justamente, el rechazo del Ejecutivo a reconocer el 1%, pero luego se sumaron otras causas como la situación de infraestructura de escuelas y colegios, así como la insatisfacción con el plan de Ruta de la Educación.

LEA MÁS: FEES 2024: Hacienda avisa a universidades que no reconocerá 1% por inflación en presupuesto para próximo año

Este martes, 30 diputados dieron su apoyo a la protesta estudiantil. La bancada de Liberación Nacional adelantó que no votará ningún presupuesto hasta que el Gobierno solucione el tema del dinero para las casas de enseñanza superior.

Ante el aviso, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió: “Si no van a aprobar los presupuestos nos quedaríamos con lo que tenemos hoy y aquellas partidas que debieron haberse llevado de una institución a otra no se van a poder llevar”.

En su criterio, la responsabilidad de la Asamblea Legislativa es entender la dinámica de los presupuestos que se presenten.

Adelantó que el Gobierno va a presentar los presupuestos necesarios. “Si la Asamblea Legislativa decide no aprobarlos estaremos en otra condición”, expresó Acosta.

‘Una posibilidad’ Copiado!

El jerarca de Hacienda ha insistido en que no hay recursos para otorgar esos ¢6.000 millones que equivalen al 1% del FEES y que además ese traslado no era un compromiso sino una posibilidad que no se puede concretar.

Sus afirmaciones han generado críticas por parte de diputados, que cuestionan que, por una parte, se presuma de mejora en finanzas y por otra, se nieguen recursos para educación.

Asimismo le cuestionaron que mientras se afirma que no hay fondos para este fin, se pretendió trasladar ¢3.900 millones del Ministerio de Educación a Seguridad Pública.

A la reunión de este martes acudieron Emmanuel González, quien también en rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), lo mismo que Rodrigo Arias, Francisco González, y María Estrada, jerarcas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA) e Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), respectivamente.

Por parte del Poder Ejecutivo, asistieron la ministra de Educación, y su viceministro, Leonardo Sánchez; así como los jerarcas de Planificación y Hacienda, Laura Fernández y Nogui Acosta, así como la ministra de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes

LEA MÁS: PLN no votará ningún presupuesto hasta que Gobierno solucione fondos de universidades

La base que reclaman las ‘U’ públicas para el FEES 2024 son los ¢564.000 millones transferidos para 2023, más el 1% por inflación.

La cuarta sesión de negociación se realizará el viernes 30 de junio en Casa Presidencial.