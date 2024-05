Así ven a Alexandre Guimaraes desde adentro del camerino de Alajuelense

Desde las diferentes trincheras se percibe un respeto a Alexandre Guimaraes por su experiencia, porque tiene mucha espuela, está acostumbrado a lidiar con la presión, refleja buena lectura en los partidos para hacer movimientos correctos, ejecuta algunas ideas distintas y llega a las semifinales invicto como técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Así lo ven desde afuera, pero a lo interno de la Liga lo perciben del mismo modo. Los focos están sobre el timonel y eso de cierta manera libera a los jugadores. El grupo como tal cree en el trabajo y en la idea, en lo que pueden hacer juntos y que llegan fuertes al momento cumbre del campeonato.

Guima logró proyectar hacia los demás la imagen de una Liga que se porta como un rival muy complejo, que no se deja ganar; pero es algo que también caló hondo en la mente de cada uno de sus pupilos, según reconocen desde adentro del camerino rojinegro.

Al analizar cómo llega Alajuelense a semifinales, Johan Venegas expresó que el desempeño del equipo ha venido en una curva ascendente, pero que todos saben que todavía tienen mucho margen para mejorar.

“El profesor Guimaraes ha sido muy inteligente en potenciar al equipo, en irlo reconstruyendo desde atrás hacia adelante y que tenga solidez defensiva. A partir de ahí, buscar las variables en ataque para ser un equipo más determinante y punzante”, expresó Johan Venegas.

Dijo que manteniendo las distancias, en la Champions League y en la Europa League se ve que siempre hay que apostar a algo más que la localía en series de ida y vuelta.

“Hay que sacar una ventaja y si queremos aspirar a cosas grandes, sabemos que tenemos la mentalidad de ir en busca de ganar de visita. Eso es algo que Guimaraes inculcó desde que llegó, que si queríamos optar por el campeonato, teníamos que hacernos fuertes de visita”.

Así que desde esa perspectiva, para Alajuelense no resulta ninguna incomodidad tener que cerrar la semifinal contra Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, en patio ajeno.

“El equipo de visita se ha hecho muy fuerte, es un equipo muy sólido, defensivamente somos de mucha fricción y eso es importante. Somos un equipo muy incómodo”.

Alexandre Guimaraes decía que evita a toda costa que Alajuelense caiga en la tentación de pensar que está mejor que su rival y que eso distraiga a sus pupilos o les juegue una mala pasada en donde no pueden cometer ciertos errores mostrados en partidos anteriores, porque en instancias decisivas, eso se cobra caro.

Johan Venegas se muestra en esa misma sintonía, pero también afirmó que ese cierre de la Liga en curva ascendente genera credibilidad y una mentalidad de afrontar esta serie con todo, sabiendo que será complicada.

“Acá en nuestro estadio, con nuestra gente buscaremos hacer un gran partido, sacar una ventaja y lo importante es que el profesor supo potenciar las individualides. Se retocó la parte física, los conceptos técnico - tácticos que Guimaraes quiso, y a partir de ahí, el equipo empezó a crecer”, detalló.

Alajuelense metió a todos en la misma sintonía

Un criterio muy similar al de Johan Venegas lo tiene el delantero Jonathan Moya, quien apuntó que desde que Alexandre Guimaraes está en el equipo, quienes entran de cambio por lo general ayudan con goles, asistencias y mucho sacrificio.

“Ahora son partidos aparte, que si ganamos acá, nos puede ayudar a ganar la serie. Lo más importante es la parte mental, son partidos diferentes, donde se juega con todo y esperemos en Dios sacar un resultado positivo y cerrar bien allá”, comentó Jonathan Moya.

El domingo anterior fue una especie de liberación para él, porque por fin pudo jugar de nuevo tras la roja que vio en el clásico.

“Les dije a los utileros y a los compañeros que me sentía como que iba a debutar, para mí fue larguísimo ese tiempo. Nunca había estado tres partidos fuera no por lesión, sino por expulsión, porque nunca me habían expulsado.

”Me mantuve bien y traté de entrenar de buena forma, porque sí es un poco tedioso en la parte mental de ver a los compañeros jugar y uno querer estar ahí”, relató.

Su regreso fue con gol, pero para él, eso es secundario, aunque no oculta que quiere llegar pronto a los 100 tantos en Primera División para dedicárselo a su papá, Juan Luis Moya (qdDg). Para eso, le faltan tres conquistas.

Pero eso lo ve como un capítulo aparte, porque en los partidos que no pudo actuar, desde las gradas pudo comprobar que Alajuelense se comporta como un equipo solidario.

“Lo más bonito es la competencia sana que hay en el equipo, en estos tres partidos que no jugué estuvo Fernando Lesme, después Johan Venegas y lo hicieron de buena forma”.

Pero también están anotando jugadores como Carlos Mora, Anthony Hernández, Diego Campos, o el propio Joel Campbell.

“Joel para mí lo está haciendo excelente, Morita y el gol de Venegas que me alegró muchísimo que anotara, porque los delanteros vivimos de goles y si no los hacemos es una frustración. Por más que juguemos bien y que nos esforcemos, si en nuestra posición no hacemos goles, la gente no ve la otra parte, el sacrificio que hacemos en la parte defensiva”.

Dijo que Guimaraes también tiene su cuota de responsabilidad en que los goles lleven diferentes firmas, porque eso eleva la competencia y aumenta el nivel del equipo.

“Sin menospreciar a Herediano, que es un gran equipo, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien para conseguir un resultado positivo y a nuestros aficionados les digo que esperen la mejor versión de la Liga, porque queremos hacer las cosas bien”, concluyó Jonathan Moya.

