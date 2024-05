Conozca a los dos ticos que protagonizan ‘Foreclosure 2′, filme de ‘Amazon Prime Video’

Entre el catálogo de series y películas de Amazon Prime Video está la huella de dos costarricenses: Melissa Cordero y Brian Villalobos. Ambos son protagonistas del filme Foreclosure 2, adquirido recientemente por la plataforma de streaming (aún no ha sido habilitado para Costa Rica).

Ambos están radicados en Estados Unidos desde su infancia y se dedican por completo a la actuación desde hace más de una década. En la película interpretan al matrimonio conformado por Andrew y Lee Wilson.

Andrew, en palabras de Villalobos, “es un hombre de negocios, que está totalmente enfocado en eso y es muy exitoso en ese ámbito. Tiene mucho orgullo de ello, pero siente que eso es todo con lo que tiene que cumplir. Es el proveedor económico de la relación, lo cual le recalca constantemente a su pareja y genera tensión”.

Cordero describe a Lee como “una mujer ambiciosa que quiere escribir un libro y realmente no tiene un centro, está un poco perdida. No por su culpa, sino porque perdió un hijo, lo que significó un momento muy difícil en la vida de este matrimonio. Está en búsqueda de algo que la haga feliz”

En la trama, ambos buscan una casa para que Lee pueda dedicarse a escribir y hallan una en la que existen rumores de presencia de fantasmas. Esto cautiva a Lee, por lo que le ruega a su esposo que se muden a ese lugar. Ahí empiezan a descubrir secretos y detalles “muy oscuros” de ambos.

Dos ticos en las grandes ligas Copiado!

Foreclosure 2 es el primer rodaje en el que coinciden los actores ticos y, en ese sentido, ambos quedaron encantados con la experiencia. No tienen claro cómo surgió la conversación en la que se dieron cuenta de sus raíces en común, pero detallan que fue algo muy grato, sobre todo porque aseguran que en Texas (donde ambos residen) no se encuentran muchos costarricenses.

“Al día siguiente me trajo una bolsa con morenitos, Picaritas... Fue casi para llorar”, narró el actor.

“Yo conozco su reacción, porque cuando aquí vienen visitas yo les digo ‘no me traigan nada, solo quiero tapitas, guayabitas y golosinas típicas’”, complementó la actriz.

Coinciden en que el hecho de que una empresa como Amazon adquiera una de sus películas los llena de emoción y orgullo.

A pesar de compartir raíces y radicar en Texas, Melissa Cordero y Brian Villalobos se conocieron gracias al rodaje de 'Foreclosure 2'. Foto: Captura de Youtube

De Cartago y Alajuela a Amazon Prime Video

Melissa Cordero es hija de un matrimonio originario de Cartago. Viajó junto a sus padres y sus hermanas a Dallas, Texas, cuando tenía nueve años. Según explica Cordero, la familia llegó a Estados Unidos buscando una mejoría económica y tuvieron un proceso de adaptación retador.

“No fue fácil, definitivamente, sobre todo por el cambio de lengua, pues nosotros veníamos con el ‘hello’ y el ‘goodbye‘ como lo máximo que podíamos decir. Pero bueno, uno poco a poco se va aclimatando y echa raíz en otro lado”, declaró la artista.

Cordero tomó clases de teatro y música desde la escuela. Al graduarse de la educación secundaria buscó una agencia de representación y logró entrar por una puerta grande al mundo del entretenimiento, pues asegura que hizo un par de comerciales y luego protagonizó la película Blaze You Out (2013).

En 'Wicked Season', Melissa Cordero interpreta a la detective Christine Vega. Foto: IMDb

En Blaze You Out, filme que fue grabado en Nuevo México y que participó en festivales como el Sundance Film Festival, Cordero hace el papel de Alicia. Su personaje atestigua un asesinato y sufre un secuestro, lo que lleva a su hermana mayor a un peligroso viaje por salvarla.

Gracias a los ingresos obtenidos en ese largometraje pudo establecerse en Los Ángeles, estado en el que alterna su hogar con Texas. También se dedica junto a su esposo a la producción audiovisual de comerciales y videos musicales, entre los que destaca la banda Imagine Dragons.

Además, Cordero ha participado en un sinfín de comerciales, siendo uno de sus principales ingresos. Su papel más reciente fue en la película Wicked Season, la cual está en etapa de gestión para participar en festivales fílmicos.

Por su parte, Brian Villalobos nació en el estado de Florida, y es hijo de un alajuelense y una estadounidense. Vivió en Costa Rica de los 5 a los 10 años, cuando regresó a Estados Unidos.

Su incursión en el arte también empezó desde etapas escolares, participando de obras teatro. “Fui el búho en Winnie The Pooh, a los 4 o 5 años. Creo que salió bien, no recuerdo”, relató con humor.

Inicialmente, Villalobos estudió periodismo en Estados Unidos y se dedicó a ese oficio durante unos años, mientras paralelamente estaba involucrado en algunos proyectos relacionados con la actuación.

Brian Villalobos participó en la serie irlandesa-estadounidense 'Groundbreaking'. En la foto aparece junto a la actriz Natalie Cutler. Foto: IMDb

Hace 12 años él y su esposa, quien también es actriz, estaban trabajando como profesores en un colegio. Tras una temporada sin hacer nada relacionado con el arte histriónico, decidieron inscribirse a una clase.

Allí lo observó un agente que lo firmó y empezó a conseguirle trabajos. Unos años después, con el nacimiento de su hija, su pareja pausó su carrera para dedicarse a la maternidad, por lo que él fue el único que continuó en la actuación.

Al igual que Cordero, Villalobos ha trabajado en numerosos anuncios publicitarios. En el cine, el actor destaca su papel en la película Man Goes on Rant (2024), una comedia con tintes trágicos en la que interpreta a un hombre que lidia con una ruptura amorosa, lo que conjugado con el aislamiento por la pandemia, comienza a deteriorar su sanidad mental.

Según ambos actores, la conexión que tienen con Costa Rica es fuerte, pero se manifiesta de maneras diferentes. Cordero trata de visitar suelo tico al menos dos veces al año y comenta que le llena mucho visitar a sus familiares.

Por su parte, Villalobos cuenta que durante su infancia y adolescencia visitaba el país frecuentemente, pero en su etapa adulta dejó de hacerlo. Sin embargo, este año regresó después de más de una década, para que su hija e hijo, de 7 y 3 años de edad respectivamente, conocieran Costa Rica.

“Estaba un poquito nervioso, porque pensé que no iba a reconocer Costa Rica. Llegamos al hotel y al día siguiente ves las montañas y bueno, las montañas no cambian. Hay edificios nuevos, pero es el mismo país, con la gente y su espíritu de amistad. Me llenó el corazón y a mis hijos les encantó, hasta comieron casado”, relató.

Tanto Cordero como Villalobos esperan que Foreclosure 2 pueda estar disponible en Costa Rica próximamente, para tener la oportunidad de conectar con el público y familia que vive en el país.

“Para mí sería una gran felicidad, porque tengo una familia bastante grande. Siempre me preguntan ‘prima ¿Dónde puedo verla para apoyarla?’. Entonces estoy muy optimista de que pueda llegar y que cuando llegue ojalá haya otro trabajo en camino para mostrar”, declaró Cordero.