Harry Shum Jr., el tico que brilla en Hollywood: ‘Me siento muy orgulloso de haber nacido en Costa Rica’

Aunque ahora se codea con los grandes de Hollywood, camina por alfombras rojas y puede alardear sobre su currículum (que incluye series y películas que han ganado los premios más importantes en la industria), Harry Shum Jr. no olvida de dónde viene.

El actor, quien ha sabido consolidar su carrera en la televisión y el cine estadounidense, nació en Costa Rica y pasó su infancia rodeado de playas, montañas y el ambiente festivo que tanto caracteriza al pueblo limonense. Y aunque se mudó a California, Estados Unidos, cuando era todavía un niño, hasta la fecha se siente “absolutamente costarricense”.

“Recuerdo la comida, a la gente que conocí cuando vivía en Limón. Vivíamos cerca de las montañas y recuerdo que todo era siempre muy festivo al lado de la playa. Mi papá todavía vive ahí y yo trato de ir a visitarlo al menos dos o tres veces al año, aunque quisiera que fuera más seguido... tengo muchas experiencias en Costa Rica, pero también hay muchas regiones que no he visitado y quiero conocer”, dice el actor.

Harry Shum Jr. tiene 41 años y vive en Estados Unidos. (Captura Instagram)

Harry nació el 28 de abril de 1982 y es de ascendencia asiática. Sus padres son originarios de China (su padre es de Fujian y su madre nació en Hong Kong), sin embargo, se instalaron en Costa Rica para abrir un negocio antes de que él llegara al mundo.

Y aunque se mudó a territorio norteamericano, e incluso ya cuenta con la nacionalidad estadounidense, Harry cuenta a La Nación que siempre se sintió como “un chico latino”.

De hecho, su boda con Shelby Rabara, con quien se casó en el 2015, se realizó en Playa Langosta, en Guanacaste.

Recientemente, Harry Shum Jr, se incorporó a la serie 'Grey's Anatomy'. (Captura Instagram)

“Reunir a mis amigos y mi familia de diferentes partes del mundo y que gritaran: ‘Pura Vida’, una y otra vez, fue realmente lo más bonito. Todos querían regresar, porque es una tierra muy pura y es que ¿quién se puede negar a ir a Costa Rica?”, añade el actor.

Uno de sus sueños es que la pequeña Xia, su hija, quien este 2024 cumplirá cinco años, pueda ser su cómplice de aventuras en territorio costarricense. Aunque todavía es muy pequeña, asegura que ya lo ha acompañado a él y a su esposa a pasear en el país; además le han enseñado fotos.

Además, el actor relata que ha estado trabajando en mejorar su español, precisamente porque quiere que su hija lo hable fluido, como el resto de su familia.

“Debo practicar español... toda mi familia habla español, solamente yo hablo poquito. Mis dos hermanas salieron de Costa Rica cuando tenían unos 10 años, así que el español fue el idioma que realmente les dejó una huella. En mi caso, yo estuve saltando del mandarín al inglés, pero ahora estoy tratando de asegurarme de que mi hija al menos entienda el idioma y, con suerte, pueda seguir perfeccionándolo, para que pueda hablar con mi mamá y mi papá”, explica.

Harry Shum Jr. visita Costa Rica al menos tres veces al año. (Captura Instagram)

Tico, con orgullo

Harry ha trabajado en grandes producciones como la afamada y exitosa serie musical Glee y, actualmente, forma parte del elenco de Grey’s Anatomy. Sin embargo, sus primeros pasos en el medio artístico los dio al lado de Beyoncé y Jennifer López. Él fue bailarín de ambas divas musicales y considera que esta etapa fue “todo un sueño”.

Más recientemente formó parte del elenco de la película Todo en todas partes al mismo tiempo, que en el 2023 triunfó en la temporada de premios, dejándose el Óscar a mejor película.

Ese filme lo define como “una experiencia extracorporal”.

'Todo en todas partes al mismo tiempo', filme en que actuó Harry Shum Jr., ganó en el 2023 el Óscar a mejor película. (MICHAEL TRAN/AFP)

“Fue genial conocer gente a la que hemos admirado, que vemos en la televisión y en las películas, que son leyendas en esta industria, y ser parte de eso es muy surrealista. Para un niño que nació en Costa Rica, estar en los escenarios más importantes de Hollywood es algo que nunca pensé que fuera posible”, detalla.

Y pese a que ha tocado la gloria y tuvo el Óscar en sus manos, la tierra que lo vio nacer lo llama, sin que él ni siquiera se lo imagine. Así fue como terminó en un filme hecho por un tico.

Esto ocurrió en el 2021, cuando formó parte del filme Love Hard, que Hernán Jiménez hizo para Netflix. Él se unió a esta producción sin saber que el cineasta era costarricense.

“No sabía que era un comediante importante en Costa Rica y él es realmente divertido, pero también es un director increíble. Ver que también había otro par de miembros del equipo que eran ticos fue realmente genial, porque en la industria cinematográfica no se escucha a mucha gente decir que son de Costa Rica”, afirma.

Ante ello, Harry espera que cada vez se puedan filmar más cosas en el país y que haya más capacitación.

“Sería genial que más gente del país pueda viajar por el mundo siendo parte de esta industria, porque creo que hay un gran talento. Lo que se necesitan son más oportunidades. Creo que Costa Rica tiene muchas historias maravillosas que deben contarse... el mundo quedaría fascinado”.

Para estrechar más su relación fílmica con Costa Rica, en el 2023 Shum participó en el documental Efecto colibrí, un documental sobre esta colorida ave en el país.

Harry Shum Jr. estuvo en el filme de Hernán Jiménez 'Love Hard', en el que compartió créditos con Nina Dobrev y Jimmy O. Yang. (Bettina Strauss/Netflix/Bettina Strauss/Netflix)

“Hay tantas formas geniales de transportar a las personas al país a través del documental, que quiero seguir visitando más y más Costa Rica para explorar”, detalla.

Y es que Harry no oculta su orgullo al decir que nació en Costa Rica, de hecho, se siente afortunado. “Cada vez que alguien menciona a Costa Rica despierta alegría en mí”.

“Poder ir a esta tierra y sentir realmente lo que la naturaleza pretende que sintamos y la conexión entre las personas y el medio ambiente, es grandioso. Esta tierra y la gente tiene algo que creo que no se puede conseguir en ningún otro lugar. Realmente me hace sentir muy orgulloso ser de allí y decir: ‘yo nací allí'”, asevera.

Pese a que ya es un actor que ha dado grandes pasos en la industria, Harry mantiene los pies sobre la tierra, para él este es solo el comienzo, pues aunque ha estado trabajando en este medio durante muchos años, el camino todavía es largo.

“Sabes, he escalado muchas montañas y no puedo esperar a escalar la más grande que se me presente. Así que en este momento no me queda más que simplemente ponerme los guantes y ver a lo que me lleva la próxima aventura”, indica.

Harry Shum Jr. compartió al lado de Ricky Martin en la serie 'Glee' (Adam Rose)

Pero antes, Shum tiene un mensaje para los ticos, quienes le han mostrado su apoyo a él y a su carrera.

“Me hace muy feliz que haya tanta gente emocionada por ver a alguien que nació en Costa Rica, un chico que se fue para poder vivir un sueño. Mucha gente en mi país tiene tantos sueños que pienso, a estas alturas, que todo se trata de seguir adelante y perseguir lo que sea. Espero que haya sido una inspiración, para que sea una prueba de que estas cosas son posibles. Anhelo ver a muchos más ticos por el mundo, ya sea en la industria o en otras”, finalizó.