Fiscalía entrevista a Christian Bulgarelli por supuesto tráfico de influencias

La Fiscalía General entrevistó al empresario Christian Bulgarelli Rojas, dueño de la empresa RMC La Productora S. A., conocida como Nocaut, como parte de una causa judicial en la que se investiga un aparente delito de tráfico de influencias.

Se trata del expediente 23-000057-0033-PE sobre Los audios de Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones efectuadas en Casa Presidencial, las cuales fueron facilitadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas por La Nación en diciembre pasado.

De acuerdo con el Ministerio Público, Bulgarelli fue entrevistado porque figura como denunciado. La oficina de Prensa señaló que, como el caso está en investigación, “por ahora, no es posible dar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”.

Sobre la denuncia en su contra, el productor audiovisual dijo estar tranquilo: “Siempre he dicho la verdad y tenemos que entender que no toda denuncia es condena. Yo soy de los costarricenses que confío en el sistema de justicia y la institucionalidad de nuestro país. Siempre me he puesto a disposición de las autoridades para colaborar en este caso”.

A raíz de esa citación en la Fiscalía, el productor audiovisual envió una nota al Congreso, informando de que no puede entregar los borradores de los informes que le solicitó la diputada Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), integrante de la comisión investigadora de los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y de la contratación del BCIE.

Los audios de Presidencia

En los audios, se revela que la polémica contratación de Christian Bulgarelli Rojas en Casa Presidencial, mediante una “consultoría estratégica” de comunicación financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comenzó a fraguarse pocos días después de que el mandatario Rodrigo Chaves asumió la Presidencia, el 8 de mayo del 2022.

Tanto Chaves como el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le hablaron a Bulgarelli del dinero y el contrato del BCIE de $300.000 —monto que después se amplió a $405.000— meses antes de que el banco efectuara el concurso público que, finalmente, el empresario ganó.

El productor audiovisual obtuvo la contratación a sabiendas de que él había redactado los términos de referencia.

En otra de las grabaciones, se escucha a Rodrigo Chaves pedir el contrato porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.

Además, las grabaciones muestran cuando el presidente Chaves preguntó si su entonces asesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz, sería parte de ese contrato de Bulgarelli.

Patricia Navarro relató a La Nación que el empresario de comunicación elaboró los términos de referencia del contrato con ayuda de Federico Cruz.

Choreco niega haber participado, pero Bulgarelli sostuvo que el exasesor presidencial revisó el documento.

El contratista admitió haber redactado los términos de referencia en entrevista con este diario. Alegó que, en Presidencia, nunca se le dijo que se trataba de una licitación pública. Dijo que, cuando se enteró, decidió, de todas formas, participar.

Christian Bulgarelli compareció ante los diputados, el pasado 15 de enero. Posteriormente, fue citado por la Fiscalía. Foto: (Lilly Arce)

Aunado a las pesquisas en la Fiscalía y en el Congreso, el BCIE también abrió una investigación interna. Este jueves 22 de febrero, esa entidad financiera dio a conocer el resultado de una investigación preliminar en la que concluye que existe la posibilidad de que Bulgarelli haya “incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión” en la obtención de este contrato.

Inmediatamente, el empresario fustigó al banco por no investigar al mandatario Rodrigo Chaves y otros funcionarios que, según su decir, gestaron el polémico contrato. Incluso, afirmó que está valorando llevar el caso a la Fiscalía General.

