Bulgarelli fustiga al BCIE por no investigar a Rodrigo Chaves sobre polémico contrato

El empresario Christian Bulgarelli Rojas fustigó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por no investigar al mandatario Rodrigo Chaves y otros funcionarios que gestaron el polémico contrato de $405.000 que su empresa RMC La Productora S. A., conocida como Nocaut, ganó para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial. Esta contratación se financió con el $1 millón que el BCIE donó al gobierno actual, en su primer año de gestión.

“Aquí una vez más algo huele mal y definitivamente no soy yo”. Así reaccionó Bulgarelli después de que el BCIE le achacó la posibilidad de ”haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión” en la obtención de este contrato, según una investigación preliminar.

Ante una consulta de La Nación, el productor audiovisual dijo: “Estamos valorando llevar este tema a la Fiscalía General, porque quien me investiga no está investigando al gobierno, afectando gravemente mi reputación y la de mi empresa. Solo figuro yo, pero nunca los funcionarios públicos involucrados, incluyendo al presidente Rodrigo Chaves, que gestaron este contrato con el mismo banco”.

Reconoció que el BCIE le notificó la resolución la semana pasada y que hará su descargo, en tiempo y forma, en un plazo de 60 días calendario.

“Se me indicó por parte del notario del BCIE que no hiciera pública la resolución por ser una investigación en curso; sin embargo, es el mismo banco el que la hace pública el día de hoy”, agregó el contratista, en referencia al comunicado enviado por la entidad financiera este jueves.

Bulgarelli sostuvo que, para obtener el contrato, él nunca tuvo contacto con personeros del banco regional, sino con funcionarios de Casa Presidencial.

“Toda la negociación del contrato de mi empresa la gestaron funcionarios públicos de Casa Presidencial. Ellos y los funcionarios del BCIE tomaron el 100% de las decisiones con respecto a este tema. Yo siempre he aceptado mi participación en la elaboración de los términos de referencia del contrato, porque siempre se me indicó que sería un contrato privado de mi empresa con el banco y que, por lo tanto, no eran fondos públicos, tal como indica la jurisprudencia de la Sala IV”, manifestó.

En el comunicado de prensa enviado por el BCIE, se informó de que, una vez que el contratista presente sus alegatos, se analizarán sus argumentos y pruebas para, posteriormente, emitir una resolución que podría incluir una sanción administrativa y la eventual presentación de una denuncia ante los Tribunales de Justicia.

Según la entidad bancaria, tanto Bulgarelli como su empresa podrían ser incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE, lo cual les impediría participar como proveedores en futuros contratos de la entidad financiera, sea en Costa Rica o en los otros países donde esta tiene operaciones.

¿Cómo se gestó el contrato de Bulgarelli?

El pasado 15 de enero, Christian Bulgarelli compareció en la Asamblea Legislativa para hablar del contrato con el BCIE y las gestiones a lo interno de la Presidencia. Lo acompañó su padre, José Bulgarelli. Foto: (Lilly Arce)

La polémica sobre el contrato de Bulgarelli se centra en que él redactó los términos del contrato que el BCIE sacó a concurso público en el 2022 y que, luego, él mismo ganó. Los requisitos estaban adaptados a las características de su empresa en aspectos como el tipo de profesionales y los años de experiencia en contrataciones de comunicación.

Patricia Navarro, exministra de Comunicación, había revelado que el productor audiovisual redactó los términos de referencia con la cooperación del entonces asesor de imagen de Chaves, Federico Cruz, conocido como Choreco.

El personal de Casa Presidencial se encargó de enviar los términos al BCIE

Según Los audios de Presidencia, grabaciones de reuniones facilitadas a La Nación por la exministra Patricia Navarro, en el 2022 el presidente de la República estaba consciente de la inminente contratación a Bulgarelli con fondos del BCIE e, incluso, hizo preguntas antes de que se concretara.

En un audio, Chaves pidió ver el contrato antes de la firma porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”. Christian Bulgarelli le contestó: “A la medida señor”.

Además, Chaves preguntó si Choreco sería parte de la contratación y le dijeron que sí. En otro audio, se escucha a Federico Cruz urgir la contratación de Bulgarelli durante una reunión efectuada en mayo del 2022, el primer mes del gobierno actual.

