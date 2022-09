Exdiputada Ivonne Acuña devolvió salario, pero peleará gasolina en tribunales

La Asamblea Legislativa exigía a la exdiputada independiente Ivonne Acuña la devolución de ¢6,1 millones por cobrar dietas de sesiones a las que se ausentó sin permiso y por un alto consumo de combustible. Sin embargo, al final la congresista del periodo 2018-22 solo canceló una parte del dinero.

De acuerdo con Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso, Acuña reintegró ¢3,1 millones correspondientes a las dietas que recibió en febrero pasado pese a que no acudió a sesionar. Explicó que la exdiputada primero devolvió ¢1 millón por las ausencias sin justificar y, posteriormente, devolvió los ¢2,1 millones restantes.

No obstante, el funcionario señaló que Acuña se negó a pagar los otros ¢3 millones que se le cobraron por la gasolina que consumió en un solo día, poco tiempo antes de irse a Estados Unidos, país en donde terminó su periodo como congresista y en donde reside actualmente.

“La (suma) de la gasolina no lo devolvió y lo que ha manifestado es que, como hay una denuncia en el Ministerio Público, que ella lo va a defender en los tribunales. Aquí, en el Departamento de Asesoría Legal, una vez que se judicializó el tema, sale de nuestras manos”, explicó el jerarca administrativo.

Consultada por La Nación con respecto a ambos cobros, la exlegisladora indicó: “Como he mencionado en otras oportunidades es un tema que aún se está ventilando en los tribunales y está en manos de mis abogados por lo que no me voy a referir a ese tema”.

Entre junio y diciembre del 2021, Ivonne Acuña acumuló 39 ausencias pagadas; alegó razones de salud, pero sin presentar la incapacidad. Al momento en que trascendió dicha situación, el 9 de febrero del 2022, ya tenía dos meses seguidos sin asistir al plenario legislativo y se encontraba en Estados Unidos.

Por otra parte, a inicios de marzo, La Nación reveló que ella había consumido ¢3 millones en gasolina, en una sola compra, con la tarjeta que le daba la Asamblea Legislativa, pese a que dicho combustible era solamente para sus funciones.

Además, la tarjeta para gasolina asignada exclusivamente a Acuña, fue utilizada 14 veces mientras ella estuvo fuera del país, entre el 12 de febrero y el 14 de diciembre del 2021, para un gasto total de ¢344.988.

De hecho, un gasolinero confirmó a este diario que alguien estaba usando la gasolina que se compraba con la tarjeta de Ivonne Acuña, pero alegó que solamente lo revelaría ante un juez.

Posteriormente, el fiscal general interino, Warner Molina, requirió a la administración de la Asamblea Legislativa todos los datos sobre gasolina y salarios que había consumido y gozado la excongresista, entre junio del 2021 y abril del 2022.

También se solicitó amplia información sobre las ausencias de la excongresista, y la existencia o no de certificados o comprobantes médicos, así como quién había autorizado dichas ausencias y si tenían el visto bueno de la presidencia legislativa de aquel momento.

Según el Reglamento de la Asamblea Legislativa, quien ejerce la presidencia del Congreso es el encargado de autorizar o no las ausencias justificadas a la sesiones del plenario y de las jefaturas de fracción, cuando corresponda. En el caso de las ausencias a las sesiones de las comisiones, las debe autorizar la presidencia del órgano respectivo.