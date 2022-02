Una diputada lleva dos meses sin asistir al plenario

Plenario Ivonne Acuña llegó al Congreso de la mano de Restauración Nacional, pero es independiente desde octubre del 2018. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

La diputada independiente Ivonne Acuña lleva dos meses sin asistir al plenario de la Asamblea Legislativa, cuando salió del país para dirigirse a Estados Unidos, donde todavía se encuentra.

Adicionalmente, desde junio pasado, Acuña Cabrera gestionó permisos del Directorio para no ir al Congreso con goce de salario, por razones de salud, tanto al plenario como a todas las comisiones de las que forma parte. Los permisos suman 63 días.

Durante esos periodos en que gozó de permiso, Acuña salió del país en cuatro periodos que suman 60 días: del 16 al 22 de junio; del 1.º al 17 de julio, del 11 al 23 de agosto, del 8 al 20 de setiembre y del 14 al 23 de diciembre.

En todos los permisos, la legisladora solamente consignó que las ausencias obedecían a motivos de salud.

En la última ocasión, Acuña salió del país el 11 de diciembre y, desde entonces, no ha regresado, aunque el plenario sesionó en enero hasta el día 27 y retomó funciones este 7 de febrero. Su último permiso expiró el 23 de diciembre.

En el plenario legislativo, entre junio y diciembre del 2021, Acuña se ha ausentado en 39 de 100 sesiones.

Los permisos tramitados le permitieron a la diputada cobrar la remuneración correspondiente a estas sesiones.

Cuando los diputados tienen quebrantos de salud, deben gestionar, al igual que cualquier servidor público, trámites de incapacidad, según explicó el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales.

En el caso de Ivonne Acuña, ella no presentó un documento de incapacidad médica, tal como respondió la presidenta del Directorio, Silvia Hernández.

Hernández enfatizó en que ella no conoce ningún detalle respecto a la salud de la congresista independiente.

“Las solicitudes fueron justificadas siempre por un tema de salud, lo cual no tengo por qué poner en duda. Desconozco cómo ha sido en el caso de comisiones. El dictamen no me corresponde, pues no tengo cómo validar una condición médica”, respondió la jerarca del Congreso.

Acuña: ‘He enfrentado una situación de salud compleja’

El 29 de diciembre, consultada por La Nación, Ivonne Acuña respondió que ha estado “enfrentando una situación de salud compleja”.

“Los permisos y salidas responden a la atención de esa situación de salud. Por ser un tema complejo y privado prefiero no (comentar)”, respondió Acuña en ese momento.

Consultada de nuevo este martes, la diputada reiteró que sigue fuera de sus labores parlamentarias por motivos de salud. “Los pagos se han dado de acuerdo a lo estipulado, cuando he tenido permiso. Cuando no, no se han pagado, como corresponde”, indicó Acuña.

Al preguntársele si ha entregado comprobantes o dictámenes médicos, justificó: “Claro que sí, como corresponde. Como entenderá, es información confidencial y sensible de mi expediente, protegido por ley, por lo que no es un documento de carácter público”.

“He sido clara desde la redacción de los permisos que ha sido por un tema médico, de salud. Esa es la razón. Atendiendo la recomendación médica”, insistió.

Agregó que presentar cartas a la Presidencia legislativa, para solicitar permisos de ausencia, es una vía “legal y válida en el Congreso”.

Concluyó que, en caso de tomar la decisión de renunciar a su curul, lo estaría comunicando.

Ivonne Acuña fue candidata a la vicepresidencia de la República con Fabricio Alvarado, en la campaña del 2018, con Restauración Nacional. Tras dejarse una curul por San José con esa agrupación, dejó ese partido en octubre del 2018, junto con el bloque de independientes Nueva República, afines a Alvarado.

Sin embargo, tras un año y medio como parte de ese grupo, se separó del fabricismo en abril del 2020.