Estudio advirtió a gobierno de rechazo a su estrategia de comunicación

Un estudio de opinión pagado por el BCIE advirtió al gobierno, en diciembre del 2022, de que la mayoría de las personas rechazaba el estilo de comunicación de la administración de Rodrigo Chaves, sus conferencias de prensa y su relación con los medios de comunicación.

La investigación formó parte del contrato de servicios de comunicación que la empresa Nocaut, del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, brindó a la Casa Presidencial por un monto de $405.800 financiados con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El documento fue entregado por Bulgarelli a la comisión legislativa que investiga la donación del BCIE y los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), ante la cual compareció el lunes 15 de enero.

Según el informe, los resultados se obtuvieron a partir de una muestra de 390 personas, a nivel nacional, a quienes se les consultó vía digital y telefónica. Indica que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Empero, no menciona las fechas en las que el instrumento fue aplicado.

A las personas se les presentó una serie de enunciados y debían indicar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con estas premisas.

El ejercicio reveló que un 53% rechazó el estilo de relación del gobierno con la prensa.

La cifra contrasta con el 30% que indicó estar de acuerdo; el restante 17% adujo no tener una postura al respecto.

Asimismo, el 47% estaba en desacuerdo o en total desacuerdo con el formato de las conferencias de prensa, mientras que un 37% las apoyó y un 15% expresó una posición neutral. Chaves acostumbra a dar una conferencia de prensa por semana, en la Casa Presidencial, luego de la sesión del Consejo de Gobierno.

De igual manera, a un 46% no le agradaba el estilo de comunicación del gobierno. Un 36% sí lo avaló.

A partir de los resultados, el estudio concluyó que las valoraciones negativas sobre la comunicación del gobierno se podrían achacar a la forma “algunas veces calificada de confrontativa, directa o de “línea dura”. Añade que el modo “contrasta de manera visible con el estilo de gobiernos anteriores y, por ende, puede causar reacción entre la ciudadanía”.

El informe tiene fecha del 6 de diciembre del 2022, cuando Chaves cumplía siete meses de mandato. Bulgarelli ganó el contrato del BCIE el 17 de octubre de ese mismo año, después de que el propio empresario elaboró los términos de referencia del concurso.

Ministra difería con Chaves sobre su estilo

Un audio compartido por el propio Bulgarelli, durante su participación en la comisión legislativa del Sinart, el lunes 15 de enero, evidencia las diferencias de criterio que existían entre la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y el presidente Chaves, sobre la manera de comunicar del mandatario.

En la grabación, la entonces ministra le dijo al productor audiovisual: “No nos fue bien en la cadena, no le pareció. Nos dijo que él no iba a aparecer como un osito sentado, que este país necesita un líder fuerte; entonces, no se grabó la cadena (nacional de radio y televisión que se transmite los domingos)”.

Navarro continúa diciendo que trataron de “convencer” a Chaves de que tenía que cambiar su postura y “ese discurso de campaña, para que podamos tener un presidente conciliador”.

“Él ya entendió que tiene que ir cambiando su discurso, su postura, pero es un trabajo de algunas semanas, tal vez meses”, concluyó.

La periodista fue ministra de Comunicación entre el 8 de mayo y el 2 de setiembre de 2022, día en que fue destituida por Rodrigo Chaves.

Otras variables en estudio de Bulgarelli

El estudio también incluyó otras variables coyunturales, que fueron medidas por quintiles, sexo de las personas consultadas y región geográfica.

Por ejemplo, el apoyo al presidente pierde fuerza entre las personas con ingresos medios y altos, en comparación con los otros.

En cuanto a la labor del gobierno, en aquel estudio entregado en diciembre del 2022, la tarea que peor calificación recibió fue en la reducción del desempleo.

En la atención de la crisis vial y la reducción del costo de vida, hubo empates entre los satisfechos y los insatisfechos.

Otro elemento que analizó el estudio fue la percepción sobre el cumplimiento de las promesas de campaña. La valoración fue negativa en todos los criterios consultados.

Por ejemplo, un 55% dijo estar en desacuerdo con el supuesto de que el gobierno había logrado disminuir el precio del arroz para beneficio del consumidor, como lo había ofrecido Chaves durante la contienda electoral.

De igual forma, no creían que el gobierno fuera consecuente con las promesas de no imponer más impuestos y de combatir la corrupción.

Esas percepciones coinciden con la encuesta que dio a conocer en noviembre del 2022 el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la cual, la mayoría de los costarricenses consideraban como los tres grandes problemas del país el costo de vida, el desempleo y la corrupción. En ese momento se informó que el respaldo a la labor del gobernante caía de 79% en setiembre, a 68%.

Otros dos informes suministrados por Bulgarelli al Congreso sobre el trabajo realizado en el marco de la consultoría financiada por el BCIE, incluyen los mismos datos del estudio de percepción reportados en diciembre. Los documentos son del 13 de abril y del 22 de mayo del 2023.

Bulgarelli relató el lunes 15 de enero a los diputados que los productos del contrato con el BCIE se entregaban a quien ocupara la dirección de comunicación de Casa Presidencial, quienes hacían la aprobación técnica, pero que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, era quien finalmente daba el visto bueno a los informes.

La Nación envió consultas a Bulgarelli y a su empresa La Productora para conocer la fecha de aplicación del estudio de percepción y las recomendaciones brindadas al gobierno, a partir de los resultados obtenidos. Al cierre de esta información, sin embargo, no se contó con respuesta.

Bulgarelli, de 50 años, fue quien dijo el lunes pasado a los diputados que “para mí, trabajar para este gobierno, fue un salto al vacío”.

Exministra expresó diferencias con estilo de comunicar del presidente Chaves

Patricia Navarro dijo en un audio a Christian Bulgarelli, siendo ministra de Comunicación: “Él (Chaves) ya entendió que tiene que ir cambiando su discurso, su postura, pero es un trabajo de algunas semanas, tal vez meses”. Esta imagen es cuando ella era jerarca, entre mayo y agosto del 2022. (Rafael Pacheco Granados)