En vivo: Ministra Joselyn Chacón comparece ante diputados por trol y finanzas de campaña

Joselyn Chacón se abstuvo de declarar si ella le instruyó a Piero Calandrelli u otros troles a atacar a diputados que la cuestionaron sobre su labor al frente del Ministerio de Salud.

Así lo hizo ante la pregunta directa del diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA). Chacón contestó: “Me abstengo a responderle a usted, señor Ortega”.

Inmediatamente la diputada Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, le consultó a la ministra de Salud si ella se abstenía de responder la pregunta o de responderle al diputado frenteamplista.

Enseguida Chacón respondió: “Me abstengo a responder la pregunta”.

Ortega expuso ante ese foro legislativo, que luego de la interpelación a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, el pasado 6 de setiembre, hordas de troles atacaron directamente a diputados que cuestionaron y criticaron el papel de la jerarca en materia de salud pública.

“Es muy evidente porque aquí a todos nos consta, no solo porque aquí el señor mentiroso, Piero, llegó aquí a decirnos que así fue, sino que en las redes sociales consta que a todos los diputados y diputadas que hicimos preguntas técnicas de la pésima labor de la señora ministra con el tema de vacunación nos llovieron troles por todo lado”, dijo Ortega.

10:00 a. m.: Joselyn Chacón pagó a Piero Calandrelli a través de chofer del Ministerio de Salud Copiado!

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, realizó pagos a Alberto Vargas, administrador del trol Piero Calandrelli, a través de un funcionario de confianza llamado Richard Molina Cuesta.

Ante consultas de la diputada Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional, la jerarca confirmó durante su comparecencia que Gutiérrez es chofer del Ministerio de Salud en plaza de confianza y que es subalterno suyo.

“Él es chófer del Ministerio de Salud; la fecha exacta de su nombramiento no la recuerdo en este momento, es empleado de confianza y es subalterno”, señaló Chacón.

Rivera le consultó que si ella le pidió hacer las transacciones bancarias en horas laborales. Ante la pregunta, Chacón contestó: “Don Richard es un empleado de confianza”.

Agregó que “yo le consulté a don Richard y me dice que siempre lo hizo en horas de café, hay una que fue un sábado, o sea, siempre en sus espacios”.

También alegó que por las características de sus funciones, Richard Gutiérrez no siempre tiene los mismos horarios de almuerzo o de receso.

9:50 a. m.: Joselyn Chacón niega acceso a sus cuentas para conocer posibles transacciones a troles Copiado!

Durante su comparecencia ante la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, negó acceso a los diputados a sus cuentas bancarias.

El legislador Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), realizó ese planteamiento a la jerarca a modo de que demostrara, según él, que ella no ha realizado otros pagos a troles o generadores de contenido.

Incluso, Nicolás le facilitó el documento para que lo firmara.

No obstante, la ministra Chacón contestó: “Como lo hicieron algunos que se sentaron acá, como el consejero de don José María Figueres, las cuentas es algo muy sensible y realmente con gusto se lo daré a la Fiscalía, pero a ustedes no”.

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, se asesora del abogado Juan Diego Castro. La diputada oficialista Pilar Cisneros también se aproxima a conversar con la jerarca. (Rafael Pacheco Granados)

9:40 a. m.: Ministra de Salud dice que medios de comunicación deben ser regulados Copiado!

En un intercambio con la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la ministra de Salud, Joselyn Chacón, aseguró que ella regularía a los medios de comunicación.

“Si usted fuera diputada, ¿usted se comprometería conmigo a regular a los troles?”, le preguntó Castro a Chacón. Inmediatamente la jerarca respondió: “Me encantaría, y no solo a los troles, también a los medios”.

La diputada Vanessa Castro rechazó esas declaraciones. “En eso no me comprometo yo, pero en los troles sí, con todo gusto”, aseguró la legisladora.

Ministra de Salud quiere regular a los medios

9:30 a. m.: Joselyn Chacón: ‘No recuerdo cuándo’ le pedí a Piero Calandrelli atacar a Jason Copiado!

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, afirmó no recordar la fecha en que ella le solicitó a Alberto Vargas, administrador del trol Piero Calandrelli, atacar al periodista Jason Ureña de CRHoy.

Durante la primera ronda de preguntas, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA) le enseñó a Chacón una captura de pantalla de unos mensajes que ella habría intercambiado con Calandrelli.

— Usted le escribe en algún momento a Piero Calandrelli y le dice a Jason: ‘maldito’, ‘él es el único’. ¿En qué fechas fue esto?

— Las fechas se las puedo otorgar, porque las pruebas se las había entregado a doña Pilar (Cisneros). No las traje hoy.

— Es que este (mensaje) dice: ‘leve’, ‘maldito’, ‘dele duro a Jason’, ‘es el único’. Este no tiene fecha, por eso le consultaba.

— No recuerdo muy bien, no recuerdo cuándo fue que le coloqué eso (a Calandrelli).

Más adelante, en la misma comparecencia, el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), le suministró una copia de la conversación a la ministra de Salud y le pidió que la leyera en voz alta.

En ese momento, Joselyn Chacón comenzó a justificar el pedido que le hizo al trol Piero Calandrelli.

“Leve; maldito; dele a Jason; es el único”, leyó la jerarca. Enseguida ella dijo que “cuando me refiero a ‘dele’ es que saque toda la verdad sobre ese caso, porque obviamente lo que está diciendo es mentira”.

En la captura de las conversaciones entre la ministra Joselyn Chacón y el trol Piero Calandrelli, se muestra que se refiere al periodista Jason Ureña como “maldito”. Chacón justificó esa expresión.

“Recuerde que la palabra maldita significa perverso, que realmente lo que crea es daño y cambia la interpretación de una palabra”, dijo Chacón a los diputados.

9:00 a. m.: Juan Diego Castro recomienda a Joselyn Chacón pedir recesos ante constantes preguntas Copiado!

La ronda de preguntas de diputados a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, se ve entorpecida por constantes interrupciones y solicitudes de recesos por parte de la jerarca compareciente.

En los parlantes se escucha reiteradamente que Juan Diego Castro, abogado de Joselyn Chacón, le pide a la ministra de Salud que pida un receso para responder ciertas preguntas. Entonces, Chacón procede a solicitar tiempo para asesorarse con Castro.

Esa dinámica molestó al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), quien tenía la palabra para hacer consultas a Joselyn Chacón en torno a los supuestos pagos al trol Piero Calandrelli para atacar periodistas y diputados.

“Ojalá que Juan Diego (Castro) le permita que conteste”, expresó el diputado Robles. Inmediatamente se escucha que Juan Diego Castro le dice a Joselyn Chacón: “La está enredando”.

Luego de conversar con Juan Diego Castro durante unos minutos, la ministra de Salud le respondió al diputado: “Tengo el derecho de consultar a mi abogado”.

La sesión se interrumpió cuando el diputado Robles le pidió a la ministra que respondiera sí o no ante la pregunta de que si ella le había transferido dinero a Alberto Vargas por caridad.

“Es una mezcla de cosas… le voy a explicar ampliamente (…)”. Justo en ese momento comenzó el debate sobre las interrupciones de la jerarca y su asesor legal.

Luego de varios minutos de discusión entre los diputados, sobre la estrategia de Chacón y Castro, la compareciente continuó solicitando recesos para consultarle al abogado cómo proceder ante ciertas consultas.

“Yo quiero solicitarle respeto para el compareciente, porque hasta el señor le apaga el micrófono cuando ella va a hablar”, expresó Robles.

Diputado Ariel Robles le dijo a la ministra de Salud que cuidara con quien se juntara

8:50 a. m.: Alberto Vargas (Piero Calandrelli) era un creador de contenido para Rodrigo Chaves, dice Chacón Copiado!

Durante su introducción, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, confirmó que Alberto Vargas, administrador del trol Piero Calandrelli, era un creador de contenido para la campaña de Rodrigo Chaves, con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Chacón fue la jefa de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta. Dentro de sus funciones, aseguró que ella debía mantener “una comunicación constante con muchísimas personas que se acercaban, que generaban contenidos de redes y demás”.

“En este caso don Alberto Vargas era uno más de estos, era simpatizante de don Rodrigo y quería saber más sobre don Rodrigo, pero realmente se ofreció voluntariamente a querer colaborar”, afirmó. No obstante, Joselyn Chacón dijo que ella nunca manejó dineros en la campaña electoral. Esa labor, según dijo, le correspondía al “tesorero del partido”.

Asimismo, ante consultas del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA) la ministra Chacón reconoció que ella sabía que Alberto Vargas administraba el perfil de Piero Calandrelli. “Desde un inicio sabía que era Piero Calandrelli”, dijo la jerarca, quien además señaló que él se presentó como Alberto Vargas.

Alberto Vargas (Piero Calandrelli) era un creador de contenido para Rodrigo Chaves, dice Chacón

8:45 a. m.: Joselyn Chacón llega con Juan Diego Castro a la comparecencia Copiado!

El abogado y excandidato presidencial, Juan Diego Castro, acompaña a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, en la comparecencia ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales.

Chacón fue convocada luego de que Alberto Vargas Zúñiga, creador del trol Piero Calandrelli, aseguró que ella le pagó para que atacara en redes sociales a periodistas y cualquier personas que le criticara.

La diputada Dinorah Barquero, presidenta de la comisión legislativa, le informó a Joselyn Chacón que también deberá contestar preguntas relacionadas con la campaña electoral de Rodrigo Chaves, con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Chacón fungió como jefa de campaña para la segunda vuelta.

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, comparece ante los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales. (Rafael Pacheco Granados)

8:35 a. m.: Mauricio De Vengoechea pide postergar su audiencia Copiado!

Antes de la comparecencia de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales había convocado a Mauricio De Vengoechea, consultor político ligado a la campaña de José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Sin embargo, a pesar de que había confirmado su asistencia, De Vengoechea envió una nota de última hora al foro legislativo, solicitando trasladar de fecha su audiencia debido a asuntos familiares.

TSE investiga asesoría de extranjeros a Figueres

Luego de anunciar el cambio en la agenda de la comisión, los diputados recibieron a la ministra Chacón, quien se prepara para responder a las preguntas de los congresistas que integran la comisión legislativa.

8:15 a. m.: Ministra de Salud, Joselyn Chacón, está convocada a comparecer Copiado!

Joselyn Chacón, ministra de Salud, está convocada a comparecer a partir de las 8:15 a. m. ante los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales.

En ese mismo foro, Alberto Vargas Zúñiga, el creador del trol Piero Calandrelli, aseguró que ella le pagó para que atacara en redes sociales a periodistas y cualquier personas que le criticara.

Chacón fue la jefa de la campaña de Rodrigo Chaves para la segunda ronda electoral. La comisión legislativa también investiga la presunta estructura paralela del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Alberto Vargas también les dijo a los diputados que Joselyn Chacón, como jefa de la campaña electoral de Rodrigo Chaves, le prometió un pago de hasta ¢1 millón, a cambio de inflar la imagen de Rodrigo Chaves.

A cambio de esa remuneración, la agrupación también habría encargado la tarea de atacar a otras agrupaciones políticas y medios de comunicación, según dijo Vargas.