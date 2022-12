TSE investiga asesoría de extranjeros a Figueres en campaña

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investiga cómo se financió una asesoría internacional recibida por José María Figueres, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), durante la última campaña electoral.

Figueres fue asesorado por un grupo de consultores liderado por el colombiano Mauricio De Vengoechea, cuya sede está en Estados Unidos. No obstante, el PLN no reportó al TSE pago alguno para el grupo.

El partido sí les pagó tiquetes aéreos para que vinieran a Costa Rica desde República Dominicana, Estados Unidos y México, pero la tesorera partidaria, la ahora diputada Paulina Ramírez, alegó que a ella le dijeron que eran “observadores electorales” y que desconocía que estuvieran dando una asesoría.

De Vengoechea y al menos cuatro miembros de su equipo estuvieron en el país en varias ocasiones, especialmente, antes de la segunda ronda electoral del 3 de abril.

Consultada por el semanario Universidad, en abril pasado, la segunda jefa de campaña de Figueres, Alicia Fournier, aseguró que el contrato dependía del resultado. Según dijo, solo se pagaría si los verdiblancos ganaban la contienda electoral y, como eso no ocurrió, no hubo ningún desembolso.

Sin embargo, en criterio del TSE, ese ligamen contractual podría violentar el Código Electoral, porque el contrato se debió reportar así y, en el supuesto de que no hubo pago, lo que correspondía era que los servicios se incluyeran en la lista de donaciones.

Así lo hizo, por ejemplo, el Partido Nueva República (PNR) cuando contrató al asesor Iván Barrantes para las elecciones municipales del 2020. El contrato fue suscrito por ¢50 millones; le cancelaron ¢12 millones y los restantes ¢38 millones se acreditaron ante el TSE como una contribución en especie.

En el caso del PLN, el problema es que, si la asesoría se hubiese reportado como donación, podría haber chocado con el Código Electoral, el cual prohíbe las contribuciones de extranjeros en campaña. Las donaciones de foráneos se sancionan con hasta seis años de cárcel.

Rónald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, informó por escrito que el Tribunal abrió una investigación sobre “presuntas donaciones en especie (prestación de servicios) de personas físicas extranjeras al PLN”, el pasado 27 de setiembre.

De Vengoechea & Associates es el nombre de la firma del colombiano. Esta empresa, según su sitio web, trabajó en las campañas de los expresidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Leonel Fernández, de República Dominicana.

También, asesoró al opositor venezolano Leopoldo López y al actual mandatario dominicano, Luis Abinader.

Desde el 2 de diciembre, este diario intentó contactar a De Vengoechea a través del correo electrónico que aparece en su sitio web. También se le escribió a sus perfiles en Twitter e Instagram sin obtener una respuesta.

Mauricio De Vengoechea (izquierda) colgó esta imagen el 4 de abril en su cuenta en Instagram. Aparece en compañía del excandidato presidencial del PLN, José María Figueres, y dos consultores de su equipo: Pedro Paul y Jorge Martínez. Foto: Captura de pantalla

Pago de tiquetes aéreos

En la liquidación de gastos que el PLN entregó al Tribunal no aparecen facturas a nombre de esa compañía. Tampoco hay pagos a nombre de Mauricio De Vengoechea o de alguno de los cuatro estrategas que estuvieron en el país.

La Nación sí encontró que Liberación gastó ¢7,6 millones en tiquetes aéreos para que De Vengoechea y cuatro miembros de su equipo vinieran al país, en varias ocasiones, entre marzo y abril pasado.

En total, costeó nueve vuelos, los cuales se incluyeron en la partida de no redimibles, es decir, el partido no pretende que el TSE le reintegre lo gastado, a pesar de haber realizado los pagos con dinero que salió de la cuenta del PLN en el Banco de Costa Rica (BCR).

Al incluirse en gastos no reembolsables, el partido evita la obligación de entregar al Tribunal las facturas y demás documentación indispensable para justificarlos, reconoció Rónald Chacón, del TSE.

No obstante, La Nación tuvo acceso a las facturas, transferencias bancarias, tiquetes e, incluso, a las copias de los pasaportes de las personas a quienes se les pagó los boletos aéreos, todos consultores de De Vengoechea & Associates, según consta en su sitio web.

Los depósitos fueron autorizados por la tesorera verdiblanca, Paulina Ramírez, y la directora administrativa del PLN, Alexandra Valverde. En tanto, las órdenes de pago fueron pedidas por la “oficina del candidato y vicepresidentes”.

Consultada por este diario, Paulina Ramírez insistió en que ella nunca supo que esas personas trabajaron para la campaña y que con el partido nunca suscribieron un contrato. Aseguró que, luego de las elecciones y ante una consulta del TSE, ella pidió explicaciones a Alicia Fournier, quien fue la persona que autorizó el pago de los tiquetes aéreos.

“En ningún momento se nos dijo que los tiquetes eran para consultores (...). No se me informó para qué venían y, cuando el TSE me pregunta, inmediatamente consulté al comité de campaña, a doña Alicia Fournier, y nos dijo que esos señores venían como observadores de las elecciones nacionales. Nosotros no definimos el objeto del gasto, sino los procedimientos y que se apeguen al Código Electoral.

“Parecía que vinieron como observadores, pero si tuvieron alguna contratación, tenía que pasar por el partido y no fui notificada de ninguna. De todo yo me entero a posteriori. Si hubiese sido de previo, hubiese actuado diferente”, dijo la congresista Ramírez.

Se intentó contactar a Alicia Fournier a su teléfono celular, sin obtener una respuesta. Este medio también buscó a Álvaro Azofeifa, quien fue el jefe de campaña de Figueres durante la primera ronda.

Los tiquetes comprados

Los tiquetes aéreos se compraron mediante la agencia de viajes Turvisa para el colombiano De Vengoechea Rodríguez, los venezolanos Edgard Javier Gutiérrez Infante y Pedro Guillermo Paul Betancourt, así como los mexicanos Jorge Martínez Iglesias y Mario Armando Mendoza Guzmán.

Por ejemplo, el 24 de marzo anterior, el PLN pagó ¢1,4 millones por dos tiquetes aéreos para De Vengoechea. Uno, del 29 de marzo, saliendo de Santo Domingo, en República Dominicana, y llegando a San José, Costa Rica.

El otro es del 5 de abril, desde el aeropuerto Juan Santamaría a Miami, en Estados Unidos.

La Nación verificó con la Dirección de Migración y Extranjería que, en efecto, los tiquetes aéreos coinciden con las entradas y salidas de esas personas a territorio nacional.

Las publicaciones de la izquierda y derecha son del consultor Pedro Paul. La primera es de una actividad proselitista de José María Figueres, el 23 de enero. Acompañó la imagen con la frase "Aportando el granito de arena porque Costa Rica merece ganar". En el posteo de la derecha, aparece la credencial que el PLN le dio a Paul y donde consta que estaba acreditado como "consultor político". La foto del centro la colgó Mauricio De Vengoechea, el 6 de febrero. Foto: Captura de pantalla de Instagram

Fotos en redes sociales

Incluso, en sus redes sociales, varios de los asesores colgaron fotografías con José María Figueres en actividades proselitistas, incluso con gafetes de la campaña verdiblanca.

En 5 de abril —dos días después de perder la contienda electoral frente al hoy presidente Rodrigo Chaves—, en su perfil en Instagram, De Vengoechea publicó una foto en compañía Figueres y etiquetó a sus compañeros Pedro Paúl y Jorge Martínez. “Hay muchos que aseguran que ganan siempre. Nada más falso. Los consultores serios, por el contrario, aceptamos cuando se pierde, analizamos a fondo el por qué y así aprendemos más”, escribió.

Antes, al conocer los resultados de la primera ronda del 6 de febrero, el colombiano escribió junto a un retrato de Figueres: “Gran trabajo del presidente José María Figueres @figuerescr y su gran equipo @alvaroazofeifa @jorgeoller. Gracias por la confianza para nuestro equipo de @devengoassoc. Vamos por la segunda. Costa Rica merece ganar @pedropaulb @gedgard @jorgemiglesias”.

Pedro Paúl por su parte, en esa misma red social, colgó una foto suya, el 4 de abril, donde se le ve escuchando la aceptación de derrota por parte de Figueres. Su posteo lo acompañó del siguiente texto: “Se dio una gran batalla. No fue suficiente. Vendrán nuevas. En la política como en la vida, no siempre gana el mejor... #costarica”.

En otra imagen, del 5 de febrero, aparece un gafete del PLN, donde se le identifica como “consultor político”, de la oficina de la jefatura de campaña y que tiene acceso ilimitado.

Tres posibles faltas

De acuerdo con el jefe de Financiamiento del TSE, de verificarse la donación de persona extranjera “por las vías procesales administrativas y penales podría ser constitutivo (dependiendo de las circunstancias) de la falta electoral sancionada en el artículo 288, inciso c; y/o el delito tipificado en los artículos 274, inciso b; 275, incisos a y c; y 276, inciso d, todos del Código Electoral”.

Esta es una de las facturas en poder de 'La Nación' en donde consta que el PLN pagó tiquetes aéreos a Mauricio De Vengoechea y su equipo, previo a la segunda ronda del 3 de abril. Incluso, aparece el sello de aprobación por parte de la agrupación. Foto: Reproducción

El primero de esos apartados (el 288) establece que un partido que reciba una donación de persona jurídica o extranjera deberá pagar una multa equivalente al doble del monto aportado de manera irregular.

El numeral 274, inciso b, castiga con penas de dos a cuatro años de prisión al extranjero que contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político.

Por último, el 275 y el 276 fijan sanciones de dos a seis años de cárcel para los miembros del comité ejecutivo superior del partido, incluyendo al tesorero, que tengan conocimiento de contribuciones irregulares y no lo hayan denunciado, o bien, que hayan participado en la recaudación de esos aportes ilegales.