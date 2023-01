Pilar Cisneros demostró que Joselyn Chacón sabía desde octubre del 2021 que Piero Calandrelli era un trol

Aunque esa no era su intención, la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo reveló ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento de la pasada campaña electoral, que la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, sabía, al menos desde octubre del 2021, que Piero Calandrelli era un trol el cual ahora tiene 30.000 seguidores.

Así quedó demostrado, este miércoles, en un mensaje de WhatsApp que Cisneros mostró y que fue proporcionado, según dijo, por la propia jerarca de Salud. Se trata del extracto de una conversación que Chacón sostuvo con Alberto Vargas Zúñiga, la persona detrás del personaje falso, el 6 de octubre del 2021.

En el pantallazo aportado se puede leer, entre otras cosas, que Vargas Zúñiga le dijo a Chacón: “Yo no solo manejo a Piero. Tengo 700.000 seguidores y he publicado posts que han superado el millón y medio de alcances”.

La intención de Cisneros era evidenciar que Vargas Zúñiga es un “mentiroso compulsivo”, no que la ministra sabía que Calandrelli es un trol. Sin embargo, los detalles que había en la captura de pantalla no pasaron desapercibidos en la comisión investigadora, pues el legislador del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, le hizo saber a Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático, de la importancia de esa prueba.

“Aquí (en el pantallazo) le está diciendo (Alberto Vargas), desde el 6 de octubre del 2021, a Joselyn Chacón, que él era un trol a sueldo y aún así le siguieron mandando mensajes. Me va a decir doña Joselyn que no sabía si aquí dice que maneja a Piero y aún así a ese señor se le contrató, se supone, para una campaña de salud.

“¿Quién se va a creer ese cuento? Dejen de estarnos mintiendo en la cara. Este señor es un mentiroso, pero ustedes son unos mentirosos también. Doña Joselyn le está tomando el pelo a Costa Rica y a quien la respalde también. Ella sabía, doña Pilar, que era un trol y aun así le mandaba mensajes”, aseveró Robles.

“(...) Todo el 2022, cuando le pagó a él la campaña, cuando le pagaba la desinformación de diputados y diputadas, ya ella sabía quién era. Esto es una irresponsabilidad total, porque sí, este es un mentiroso (en alusión a Calandrelli), pero doña Joselyn y discúlpeme, pero usted también, parece que le compiten”, expresó el legislador.

Esta es la captura de pantalla suministrada por la diputada oficialista Pilar Cisneros. Muestra un extracto de una conversación por WhatsApp entre la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y Alberto Vargas, administrador del personaje Piero Calandrelli. La captura de pantalla tiene fecha del 6 de octubre del 2021. Foto: Reproducción

Comparecencia de Piero Calandrelli: ‘Joselyn Chacón sabía que era un trol’

‘Ella lo sabía’ Copiado!

Ante consultas del también frenteamplista Jonathan Acuña Soto, Vargas Zúñiga sostuvo que la jerarca de Salud estaba al tanto de que Piero Calandrelli era un personaje falso desde que se inició la pasada campaña electoral, en octubre del 2021. Ese trol opera desde el 2019.

“Acabo de ver las pruebas presentadas por la señora Cisneros. En octubre del 2021 este señor (Alberto Vargas) le dice a la señora ministra que él no solo manejaba a Piero. Entonces, la señora ministra sabía desde octubre de 2021 que era un trol. Eso me queda claro, me queda clarísimo; eso dice el mensaje”, afirmó Acuña.

Acto seguido, el frenteamplista le consultó al trol si maneja más de un perfil falso y que si Joselyn Chacón sabía que Piero Calandrelli era un trol. Ante lo cual, él respondió que no tenía más perfiles en redes sociales y que la jerarca sí estaba al tanto.

Luego, ante consultas de Ariel Robles, Cisneros reconoció que ese pantallazo se lo había proporcionado la propia ministra. Entonces, el frenteamplista pidió a la jefa del PPSD repetir su respuesta con el micrófono encendido para que quedara en actas; y así lo hizo.

Alberto Vargas negó la autenticidad de ese y otros pantallazos que la legisladora oficialista presentó sobre conversaciones en WhatsApp entre Piero Calandrelli y la jerarca. Alegó que se trataba de montajes para desacreditar su testimonio.

Trol Piero Calandrelli dice que Pilar Cisneros le pidió levantar imagen de Joselyn Chacón

Larga y concurrida comparecencia Copiado!

El pantallazo sobre una conversación de Piero Calandrelli y Joselyn Chacón fue mostrado, la mañana de este miércoles, en la Comisión investigadora del financiamiento electoral de la campaña del 2022, en la Asamblea Legislativa.

Allí, Alberto Vargas Zúñiga fue llamado a comparecer 20 días después de revelar que la ministra le pagó durante varios meses por producir y publicar ataques en Facebook y Tiktok contra periodistas, diputados y personas críticas de su gestión.

En específico, Vargas dijo que Chacón, a través de un funcionario de Salud, le depositó ¢300.000 y que recibió ¢100.000 más de Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial.

Tanto la ministra como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, reconocieron el pasado lunes la autenticidad de esos depósitos, pero alegaron que fue por caridad. Aún así, el mandatario reconoció que la jerarca sí pidió al trol atacar a periodistas. Advirtió que pese a los cuestionamientos, y al “error” que ella cometió, la mantendrá en el cargo.

Presidente y ministra afirman que pagos a Piero Calandrelli fueron ‘por caridad’

La participación de Vargas generó mucha expectativa, a tal punto que a la sesión asistieron 11 diputados que no forman parte de ese foro parlamentario.

Acudieron Jonathan Acuña, Antonio Ortega y Sofía Guillén, del Frente Amplio; Luis Fernando Moreira, Danny Vargas y Katherine Moreira, de Liberación Nacional; Eli Feinzaig y Gilberto Campos, del Liberal Progresista; y Ada Acuña, María Marta Padilla y Daniel Vargas, del oficialista Progreso Social Democrático.

Al final de la sesión, Vargas salió escoltado por oficiales de la Asamblea Legislativa y no se permitió preguntas de la prensa. Durante su intervención, él reveló ser víctima de amenazas, por lo que los diputados solicitaron que se resguardara su seguridad.

Vargas, de 37 años, declaró que sus ingresos provienen de su trabajo en redes sociales. Contó que es un apasionado de las redes sociales y de la política y que laboró antes en un centro de llamadas (dado que es bilingüe) y en empresas de seguridad en investigación de datos donde devengaba “más de $1.000″.

“Se me hizo sencillo y efectivo la construcción del personaje Piero Calandrelli porque yo sé cómo buscar la información, cómo y a quién hablarle, a qué debo y no debo darle importancia, qué se guarda y respalda y qué no”.