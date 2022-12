Trol dice haber recibido pagos de ministra Joselyn Chacón para atacar periodistas

Alberto Jesús Vargas Zúñiga, la persona detrás del personaje ficticio Piero Calandrelli, asegura que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le pagó durante meses por producir y publicar ataques contra periodistas en redes sociales. El contenido se difundía en Facebook y TikTok y se extendía, además, a quienes criticaran a la jerarca en general.

Vargas, un costarricense de 37 años, admitió que los ataques los hacía desde el personaje ficticio, el cual existe desde el 2019 y tiene 31.000 seguidores en Facebook y 14.300 en Tiktok.

El hombre relató a La Nación que parte del contenido pagado por Chacón fue divulgado entre julio y setiembre de este año. El material, admitió, incluía la producción y difusión de ataques contra el periodista Jason Ureña, del medio digital CRHoy, quien informó sobre los desacuerdos de la Comisión de Vacunación con la jerarca.

“Ella me decía a través de mensajes, por ejemplo, ‘dele duro a Jason Ureña de CRHoy, dele con todo, porque es un maldito’”, contó Vargas en una entrevista telefónica con este diario, la tarde de este miércoles 21 de diciembre.

Este medio envió consultas al Ministerio de Salud sobre las declaraciones del creador de contenido. Al cierre de esta publicación, la institución no había enviado una respuesta. También se contactó a la ministra directamente a su teléfono celular; sin embargo, respondió que no se encuentra disponible por una situación de salud y pidió que se respetara su espacio.

Pago mediante intermediario Copiado!

El administrador del perfil ficticio narró que Chacón le solicitaba las publicaciones, mediante mensajes de WhatsApp. No obstante, aseveró que, para los pagos, utilizaba un intermediario, que es un funcionario del Ministerio llamado Richard Gutiérrez Cuesta.

El Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó que, en efecto, Gutiérrez es empleado de esa institución desde junio pasado.

Alberto Jesús Vargas Zúñiga, de 37 años, es el creador y administrador del personaje ficticio Piero Calandrelli (derecha). Según contó a 'La Nación', el seudónimo es el nombre de un amigo muy cercano, quien ya falleció.

“Ella enviaba a un funcionario público a hacerme los depósitos y, en el motivo de los depósitos, él ponía que era para ayuda universitaria, cosa que no era cierta”. De todas las transacciones, afirmó Vargas, existen los comprobantes bancarios.

Sus servicios, agregó, se los prestó a la jerarca aproximadamente desde finales de julio y hasta hace unos dos meses y medio, cuando decidió hacerse a un lado, pues se cansó de la actitud de Chacón y de lo que le pedía hacer.

“Fue muy poco tiempo, debido a que Joselyn no tiene inteligencia emocional y ella me estaba pidiendo que editara y publicara videos que no son acorde a mis valores. Honestamente, por eso tomé la decisión de hacerme a un lado. Yo le dije a Joselyn: ‘Eso no es correcto, vos estás en este momento ostentando un puesto muy importante como para que te pongas a discutir con periodistas o con cualquier persona que no esté apegada a tu línea política’”, declaró Vargas.

Él accedió a conversar con este medio cuatro días después de que la ministra Chacón publicara en su página de Facebook que Alberto Vargas, por medio de su personaje Piero Calandrelli, “extorsiona a las personas económicamente”.

“Hola estimados amigos, para conocimiento general e importante, este señor, don Alberto, que se hace pasar en una página como Piero Callandredi extorsiona a las personas económicamente. Seguramente para muchos es conocido, pero como me conocen yo soy de una sola pieza y sin miedo a nada ni nadie, por esto es importante que cualquier información que publique no la crean de primera mano ya que puede ser por venganza”, publicó Chacón.

La ministra Joselyn Chacón acusó públicamente a Vargas de "extorsión" la tarde del sábado 17 de diciembre, en una publicación en su página de Facebook.

Pocas horas después, Vargas le respondió a Chacón desde el perfil de Piero Calandrelli en Facebook: “Joselyn Chacón: Usted afirma que ‘extorsiono’ diputados sin presentar ni una sola prueba. Le recuerdo que acá el que tiene pruebas en su contra soy yo. De sobra me voy a pasar de pura vida y le voy a dar 12 horas para que rectifique o hago públicas las pruebas de lo que usted me pedía hacer en redes sociales.

“No es posible que usted pueda caer tan bajo por hacer una sana crítica constructiva, es el colmo, es realmente lamentable. No voy a permitir que quieran manchar a la comunidad”.

Posteriormente, Vargas publicó un pantallazo de una conversación con Chacón que después eliminó. En ese mensaje, se leía cuando la jerarca le habría dicho: “Leve? Maldito. Dele a Jason”.

En la entrevista con este diario, Vargas manifestó que las acusaciones de la ministra son falsas e infundadas, y que no ha podido contactarla para solicitarle rectificar. Según dijo, la ministra se enojó luego de que él publicara, en la página Piero Calandrelli, una “crítica constructiva” sobre una publicación en redes sociales en la que Chacón utilizó el término “feminazis”.

Alberto Vargas, la persona detrás del personaje ficticio llamado Piero Calandrelli, afirmó que la ministra Joselyn Chacón le pedía preparar y publicar videos para "sacarse el clavo" con los periodistas que publicaban noticias críticas sobre su gestión.

Publicidad a favor de la ministra Copiado!

La ministra hizo la publicación contra Calandrelli la tarde del sábado 17 de diciembre. Antes de eso, las cuentas del personaje pasaron meses publicando contenido favorable al gobierno de Rodrigo Chaves y a la gestión de Joselyn Chacón.

En dichas plataformas, incluso, se divulgaron múltiples mensajes y videos que defendían a la ministra de las críticas de la “prensa canalla”, y de medios como Crhoy, Telenoticias y La Nación.

En una revisión de las cuentas de Facebook y Tiktok, realizada por un equipo de este periódico, se detectaron, al menos, 30 publicaciones y una docena de videos en favor de la ministra de Salud, entre el 12 de julio y el 19 de octubre del 2022.

Por ejemplo, uno de los videos ataca directamente a los periodistas de CRHoy Jason Ureña, Bharley Quirós y Carlos Mora, de quienes incluso se incluyeron fotografías. Vargas dijo que esa es una de las producciones que realizó y publicó por encargo de Joselyn Chacón.

“El ensañamiento del medio de comunicación CRHoy, a estas alturas, me parece ridículo, exageradamente absurdo, patético y risible”, dice Calandrelli en los primeros segundos del video, el cual luego procede a señalar los supuestos vínculos entre dicho medio de comunicación y el Partido Liberación Nacional (PLN).

Vicepresidente Brunner se negó a responder Copiado!

El 31 de octubre, ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, se negó a decir si su partido, Progreso Social Democrático, pagó en campaña por los servicios de Piero Calandrelli o por troles e influenciadores en redes sociales.

Brunner estaba bajo juramento cuando rehusó responder la pregunta del diputado Fabricio Alvarado, el 31 de octubre, estaba. Él fue llamado a comparecer porque en campaña fungió como tesorero del PPSD. El vicepresidente alegó que todo lo relacionado con los gastos de campaña “está judicializado”.

‘Piero Calandrelli’ Llamado a comparecer Copiado!

El pasado lunes, los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales aprobaron una moción para llamar a comparecer a Alberto Vargas, para que explique y aclare, bajo juramento, su relación con Joselyn Chacón.

Simpatizó con Alvarado, después con Chaves Copiado!

Previo a la designación de Joselyn Chacón como ministra de Salud, la página Piero Calandrelli se enfocó en la publicación de contenido afín al ahora expresidente Carlos Alvarado; la ahora exprimera dama, Claudia Dobles; y a la gestión de los ministros del gobierno pasado.

No obstante, cuando inició la campaña electoral, el personaje anunció que apoyaría al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), por simpatizar con la propuesta de Rodrigo Chaves y de la entonces candidata a diputada, Pilar Cisneros. Desde entonces y durante los primeros meses de la actual administración, Piero Calandrelli exaltó la labor del Gobierno y defendió de las críticas al gabinete.

Vargas afirmó que, antes de ser contratado por Joselyn Chacón, las publicaciones en redes sociales sobre temas políticos las realizó por iniciativa propia, sin recibir ningún pago, como un simpatizante más. Aseguró, además, que el resto de sus clientes son empresas y que, de las figuras del Gobierno y el Congreso, solo ha realizado trabajos remunerados para la ministra de Salud.

No obstante, afirmó que, conforme pasaron los primeros meses, se han dado situaciones que le hicieron decidir hacerse a un lado.

“Por ejemplo, (Chaves) dijo que iba a quitar las pensiones de lujo y no lo ha hecho, porque efectivamente no lo puede hacer, hay una ley que se lo impide. Ha firmado un montón de decretos que se los han traído abajo debido a que su estructura jurídica es deplorable, han estado atacando a cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos.

“Por ejemplo, así atacaron a la Comisión Nacional de Vacunación, no atacaron a la comisión, sino a los miembros. Así también sucedió con don Álvaro Ramos (expresidente de la CCSS), lo cual a mí me dolió demasiado, porque lo atacaron sin razón alguna. Don Álvaro simplemente actuó apegado a derecho”.

“Al Gobierno yo le he estado colaborando intensamente desde hace aproximadamente un año, pero he estado haciéndome a un lado desde hace unos dos meses, dos meses y medio y se han venido unos ataques muy fuertes hacia mi persona, precisamente por eso estoy anuente a ir a la comparecencia, sin ningún problema, porque sé perfectamente que yo tengo las pruebas en contra de Joselyn y no ella en contra mía”, declaró Vargas Zúñiga.

Vicepresidente Brunner rehúsa responder si pagaron por troles o personaje Piero Calandrelli