Diputados piden cuentas a canciller por ausentarse a comisión investigadora

El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, tendrá que explicar a la comisión especial que investiga el financiamiento de partidos políticos, las razones del viaje a Panamá por el cual se ausentó, este lunes, a la comparecencia para responder sobre su papel en la administración del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera.

Los diputados que integran el foro aprobaron una moción para consultar al jerarca si la visita al país vecino fue personal o en su condición de ministro de Relaciones Exteriores. En caso de que haya sido un viaje oficial, se le pide aclarar el motivo y la agenda de trabajo que realizó desde su llegada a territorio panameño.

Igualmente, se le solicita precisar la fecha en la que se compró el boleto aéreo y si las millas utilizadas para su adquisición “se han generado por compra de pasajes oficiales como canciller o no”. La moción recibió el voto afirmativo de los cuatro diputados presentes al momento de la votación.

Dinorah Barquero, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) que preside la comisión, informó de que el canciller la llamó el sábado 19, en horas de la tarde, para indicarle que iba a tratar de cambiar la hora de su vuelo, pero que luego de ese intercambio, no supo más de las posibles gestiones para garantizar su participación.

La Nación consultó a la oficina de prensa de la Cancillería sobre los motivos del viaje, pero al cierre de esta información no se había recibido respuesta.

Respuesta provino de Cancillería Copiado!

André Tinoco fue convocado a la comisión el viernes 18 de agosto, a las 10:21 a. m. mediante un correo electrónico del técnico del grupo investigadora; la comunicación se hizo tanto a la dirección personal del canciller como a la de su oficina en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue justamente su jefa de despacho, Ana Villalobos, la que dio respuesta a la convocatoria, para indicar que el jerarca no se encontraría en el país a la hora indicada. Ese correo fue enviado a las 3:04 p. m. del mismo viernes.

En la información que adjuntó la funcionaria, se indica que la salida del vuelo estaba prevista para ese viernes, a las 11 a. m. y que el regreso sería este lunes 21 a las 9:50 a. m.

Los legisladores cuestionaron que si bien la convocatoria se hiciera al abogado André Tinoco, a título personal y no bajo su investidura de canciller, fuera la oficina del Ministerio la que diera contestación a la convocatoria, ya que los hechos que se le cuestionan son anteriores a su designación en el cargo.

Al respecto, la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresó que no había justificación para la ausencia, a menos de que se tratara de una emergencia.

“En el caso personal, si me estuvieran citando, hubiera cancelado el viaje, así de simple. La única manera para que el canciller no haya venido es que fuera un viaje de emergencia a Panamá, porque además es Panamá y puedo ir hoy en la tarde o mañana, así que no hay justificación alguna para que el señor no esté aquí, salvo que desconozcamos detalles de una emergencia en Panamá”, señaló.

El legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, consideró que “es extraño que se haya convocado a la persona y que responda la institucionalidad, es decir, a su despacho lo ponen a contestar una convocatoria que es absolutamente a título personal”.

Barquero aclaró que el envió de la citación al correo de la Cancillería, “se hizo para evitar que dijera que no estaba usando un correo o no estaba usando otro”.

Oficina propuso fechas Copiado!

A los legisladores también les molestó que la jefa de despacho del ministro colocara en la misiva, posibles fechas y horas para una futura reprogramación, según la disponibilidad de agenda del jerarca.

“Para mí no es de recibo que su jefa de despacho nos diga qué días tiene disponible, eso es intrascendente (...) en todo caso, que don Arnoldo lo tenga claro, por lo menos de mi parte, se le convocará cuando esta comisión decida, no cuando él tenga campo en su agenda”, manifestó el liberacionista Francisco Nicolás.

Por su parte, Robles hizo un llamado a sus compañeros de comisión para “recordarle al señor canciller, las potestades constitucionales y reglamentarias que tiene esta Asamblea Legislativa y esta comisión; no se le convoca al señor canciller cuando él nos diga, sino cuando esta comisión lo considera conveniente”.

Detalles de la investigación Copiado!

André Tinoco es investigado por la Fiscalía General de la República por “presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos, por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD)”.

La causa se tramita bajo el expediente N.° 22-000116-1218-PE, donde también aparecen como imputados el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; la diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar Loaiza; y el también legislador oficialista Waldo Agüero Sanabria (segundo lugar en la papeleta por San José).

Como parte de este proceso el jueves y viernes pasados se allanó el bufete Lexincorp, cuyo socio fundador es el actual canciller.

André Tinoco es una de las personas investigadas por una de las dos supuestas estructuras paralelas que habrían financiado la campaña de Rodrigo Chaves, sin que el dinero pasara por las cuentas del PPSD y sin reportar los recursos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El actual canciller fue uno de los encargados de administrar el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, cuyas cuentas se manejaron en el Banco Nacional para captar recursos privados y después de pagar gastos electorales, presuntamente al margen de los controles establecidos en la legislación electoral.

André Tinoco figura como presidente de la sociedad anónima ATA Trust Company, que fungió como fiduciario del fideicomiso.