Arias afirma que insinuaciones para disolver comisión investigadora vinieron de terceros

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, declaró este jueves que las insinuaciones para dejar expirar la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, a cambio de los votos de los diputados de gobierno para el Directorio legislativo, provinieron de “terceros” que no identificó; afirmó que los mensajes “probablemente” venían del mandatario Rodrigo Chaves Robles.

Rodrigo Arias detalla insinuaciones para dejar extinguir comisión investigadora

El pasado lunes 13 de mayo, Arias narró que vivió un “momento difícil” con Chaves porque, antes de la Semana Santa del 2023, el gobernante quería que permitiera el vencimiento del plazo de trabajo de la comisión.

En aquel momento, el foro tenía plazo para investigar los fondos de campaña hasta el 5 de abril, fecha que coincidía con los días de receso. El jerarca del Congreso dijo que, en los días previos a la Semana Mayor, le insinuaron que no tomara “ninguna acción” para permitir el fenecimiento de la investigación, a cambio de los votos para reelegirse en la presidencia del Directorio. Así lo dijo en el programa radiofónico Malas Compañías.

Este jueves, Arias dijo que no le dio mucha importancia a la solicitud, porque en el momento de recibir las insinuaciones, ya el foro legislativo había aprobado una moción para solicitar la ampliación del periodo y, al estar presentada ante la Secretaría del Directorio, “ya no había forma de parar el conocimiento de esa moción”.

La moción se aprobó en comisión el 23 de marzo y el plenario la conoció y aprobó el día 28 del mismo mes, con 40 votos a favor y nueve en contra. Los diputados de gobierno votaron en forma negativa.

‘Le expliqué a Chaves por qué no accedí a su petición’

Rodrigo Arias añadió que, posteriormente, el 20 de abril del año pasado, sostuvo una reunión en Casa Presidencial con el presidente Chaves, en la que explicó al gobernante las razones por las cuales no cumplió con la solicitud de dejar morir al foro legislativo.

“Yo fui con Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), le pedí 10 minutos (a Chaves) para explicarle por qué no había podido acceder a la petición de que la moción se venciera, porque estaría violando responsabilidades legales y constitucionales”, dijo.

Arias: El presidente envió un ministro a obstaculizar

Arias también achacó a Chaves haber enviado a la Asamblea Legislativa al entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres, para interrumpir la sesión del plenario del 28 de marzo, a fin de evitar que se aprobara la ampliación del plazo de la comisión.

“Incluso, no sé si ustedes recuerdan, pero aquí vino el ministro de Seguridad (Torres), vino enviado por el presidente (Chaves) para que se presentara ante mí y que yo lo admitiera para que él entrara a dar un informe sobre seguridad nacional, a las 3 p. m. con un ánimo clarísimo de obstaculizar el trámite de la sesión de ese día”, relató el líder parlamentario.

Según dijo, él le dijo a Torres que le permitiría hacer su rendición de cuentas, después de que se aprobara la prórroga.

La Comisión investigaba las presuntas irregularidades ocurridas en las campañas de Progreso Social Democrático (PPSD), Liberación Nacional (PLN) y Nueva República (PRN).

‘Decisión provocó deterioro de relación con Presidencia’

Arias indicó que “probablemente” esta situación del 2023 provocó que la relación con Presidencia se deteriorara.

El jerarca legislativo también rechazó las críticas de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, jefa de fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), quienes acusaron a Arias de violentar la intimidad, por contar aspectos de fondo conversados durante las negociaciones para conformar los directorios legislativos de los años 2022 y 2023.

Para el liberacionista, lo conversado era un tema de interés nacional, por lo que revelar el fondo de los asuntos discutidos no supone violación alguna al derecho a la intimidad, como aseguraron el jefe de Estado y la legisladora oficialista.

“El presidente debería asesorarse mejor de lo que es público y lo que es privado, para hacer estas apreciaciones”, indicó Arias.

En Malas Compañías, Arias también relató que el mandatario le manifestó, en una reunión celebrada en el 2022 en la casa del diputado, su interés de que la bancada oficialista ocupara la presidencia del Directorio legislativo, por cortesía parlamentaria.

Arias dijo que descartó la propuesta del gobernante, porque ya contaba con los votos necesarios para dejarse la presidencia del Congreso.

‘No va a ser Rodrigo Chaves quien determine mi futuro’

El presidente del Directorio también respondió a las afirmaciones de Chaves, quien lo acusó de actuar a partir de supuestas aspiraciones electorales, con miras a las votaciones presidenciales del año 2026.

A raíz de esto, el mandatario llamó al Liberación Nacional para que aclare públicamente si estas presunciones son ciertas o no.

“Le agradezco al presidente que se desvele pensando en que yo pueda ser candidato, pero quiero decirle que no va a ser don Rodrigo Chaves quien determine mi futuro. Yo ese tema no lo he pensado, no es un momento para hablar de él y, ahora, lo que urge es ponerme a trabajar en otras cosas por el país”, expresó Arias.