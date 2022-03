Arnoldo André Tinoco cambia versión sobre papel de Chaves en polémico fideicomiso

El abogado Arnoldo André Tinoco, presidente de la sociedad que administró los fondos del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, cambió su versión sobre el papel del candidato presidencial Rodrigo Chaves, del PPSD, en cuanto a la ejecución del dinero captado por esta estructura. Primero, dijo que el aspirante era uno de los que daban las instrucciones y, ahora, se desdice.

Este fideicomiso fue utilizado para pagar gastos de campaña al margen de los controles establecidos en la legislación electoral.

“Si yo dije que fue Rodrigo Chaves, fue una equivocación. Él nunca giró una instrucción de pago; eso está en todos los correos electrónicos que oportunamente voy a portar donde consta quien solicitó el pago”, dijo André Tinoco, quien preside la sociedad anónima ATA Trust, la cual, en su calidad de fiduciaria, administró los fondos del polémico fideicomiso.

Las declaraciones las brindó en una conferencia de prensa, este martes 22 de marzo, en compañía de Chaves y de Federico Cruz, quien se desempeña como jefe de información y creativo de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

[ Arnoldo André Tinoco: Rodrigo Chaves giraba instrucciones para usar dinero de fideicomiso ]

El sábado 5 de marzo, André Tinoco atendió una entrevista con La Nación luego de que el PPSD lo designó como vocero para hablar del fideicomiso. En una primera llamada, él pidió una hora de tiempo para llegar a su oficina y conversar con mayor tranquilidad.

Cuando finalmente atendió las consultas, se le consultó quiénes giraban las instrucciones sobre el uso del dinero y el abogado respondió: “Los voceros del grupo Costa Rica Próspera, integrado al fideicomiso, que eran don Rodrigo Chaves y don Jack Loeb; Carlos Vásquez en un inicio, después estuvo José Coto y después vino otra gente”.

Asimismo, el contrato de fideicomiso menciona a Chaves como uno de los encargados de decidir el uso del dinero. Incluso, dice que toda solicitud debe copiarse a él y a Lobe, por correo.

Este fideicomiso fue creado por Chaves y por Loeb con ATA Trust, en febrero del 2021.

Ahora, André Tinoco, quien asumiría un cargo diplomático en un eventual gobierno de Chaves, dice que se equivocó y que quienes daban las instrucciones eran tres o cuatro personas, entre las que citó a Sofía Agüero, José Coto y David Segura.

Hasta enero, Agüero trabajó en labores administrativas en la sede de campaña de Chaves, aunque André Tinoco dijo que ella trabajó como colaboradora del fideicomiso Costa Rica Próspera como enlace con proveedores y “con ciertas funciones administrativas”.

Ella es hija del diputado electo del PPSD, Waldo Agüero, y registra donaciones en especie a la agrupación por un total de ¢3,9 millones, entre el 4 de noviembre del 2021 y el 28 de enero del 2022, por pagos en redes sociales, perifoneo, pautas, grabaciones y fotografías, de acuerdo con los estados financieros de la agrupación entregados al TSE.

Incluso, en un correo del 1.° de setiembre del 2021, en poder de este diario, se muestra a Agüero indicando a la agencia publicitaria Madisson Revolution que debía facturar a nombre de ATA Trust trabajos realizados a la campaña de Rodrigo Chaves.

Sofía Agüero, de 24 años, también acompañó a Chaves en la asamblea nacional efectuada por Progreso Social Democrático el 4 de julio del 2021, de manera virtual, en la que se eligió, por primera vez, al exministro de Hacienda como candidato presidencial de la agrupación.

En el acta de esa sesión se consignó: “Se acepta el ingreso de a la sesión del señor Rodrigo Chaves Robles y la señora Sofía Agüero; se les comenta al Sr. Chaves y la Sra. Agüero un resumen de las modificaciones estatutarias que se han tomado previo a su ingreso”.

José Coto, por su parte, fue gerente de la campaña de Chaves hasta el 9 de setiembre del 2021, cuando renunció porque el PPSD se negó a firmar contratos con dos agencias que efectuaron trabajos de comunicación por encargo del fideicomiso privado que financió gastos electorales. Además, demitió debido a la polémica por acoso sexual que le acarreó una sanción al actual candidato, en el Banco Mundial, a raíz de una denuncia presentada por dos subalternas, profesionales junior.

[ Polémica por acoso sexual de Rodrigo Chaves también motivó renuncia de gerente de campaña ]

Rodrigo Chaves junto al abogado Arnoldo André Tinoco, quien preside la firma ATA Trust, administradora de los recursos del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, y quien forma parte del equipo de transición en temas internacionales del exministro de Hacienda. Foto: captura de pantalla.

‘Yo no toqué un colón de los dineros’

A continuación el intercambio de preguntas y respuestas con Arnoldo André Tinoco y la intervención de candidato Chaves sobre la ejecución del fideicomiso:

— ¿Usted nos dijo en una entrevista, que era don Rodrigo quien definía cómo se usaban los fondos?

— Sí, eso es un error. Yo no soy tesorero del Partido Progreso Social Democrático.

— Usted dijo que entre quienes definían cómo se gastaba el dinero, una de las personas era don Rodrigo. ¿O era mentira entonces?

— Eso es un error, no fue don Rodrigo quien dio las instrucciones.

— ¿Entonces quién era?

— La administración del fideicomiso.

— Pero usted dijo que usted no decidía en qué se gastaba el dinero ni nada.

— No.

— Lo tenemos grabado en una entrevista.

— Por supuesto que yo no lo decidía.

— ¿Entonces quién lo decidía?

— Eso lo decidían los administradores. Entre ellos estuvo José Coto, David Segura y Sofía Agüero. Hubo tres o cuatro administradores quienes nos enviaban instrucciones de pago. El fiduciario simplemente giraba acatando una instrucción del pago. Yo no estoy mintiendo. Si en esa conversación telefónica en la que usted me llamó un domingo, un sábado, en mi casa, si yo dije que fue la Rodrigo Chaves, fue una equivocación. Él nunca giró una instrucción de pago, eso está en todos los correos electrónicos que oportunamente voy a portar donde consta quien solicitó el pago.

— En el contrato de fideicomiso se menciona que una de las personas que da las órdenes de cómo se gasta el dinero es don Rodrigo. Incluso se dice que toda solicitud debe copiarse en un correo a él y a don Jack (Loeb). ¿Entonces lo que dice el fideicomiso tampoco es correcto?

— No operó así, don Carlos Vásquez fue el primer gerente del fideicomiso y don Jack era el tesorero. Ellos son los que inicialmente dieron esas instrucciones.

Toma el micrófono Chaves

Chaves tomó el micrófono y agregó: “Vea doña Natasha, solo para matar ese fantasma de una vez. Yo no administré ese fideicomiso, yo no toqué un colón de los dineros, no pude haberlo tocado, porque para eso invertimos el esfuerzo de contratar a un fiduciario profesional registrado ante la Sugef, supervisado por el sistema financiero. ¿Entonces?