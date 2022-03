Arnoldo André Tinoco: Rodrigo Chaves giraba instrucciones para usar dinero de fideicomiso

El abogado Arnoldo André Tinoco, de la firma ATA Trust Company S. A., también donó dinero al fideicomiso que costeó gastos de la campaña de Rodrigo Chaves, al margen del PPSD. Archivo/La Nación

El abogado Arnoldo André Tinoco, quien administró los fondos de un fideicomiso privado que pagó gastos de campaña de Rodrigo Chaves, al margen del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), declaró que el candidato presidencial era una de las personas que giraba instrucciones sobre cómo utilizar los recursos.

Entrevistado por La Nación sobre el fin que se le dio al dinero, André Tinoco alegó, una y otra vez, desconocer en qué se gastó el dinero, bajo el argumento de que no tenía los documentos a mano.

El presidente de la sociedad ATA Trust Company, fiduciario del fideicomiso denominado Costa Rica Próspera, insistió en que su empresa solo custodiaba los recursos y que Chaves y otras figuras, como el empresario Jack Loeb —uno de los principales financistas del exministro de Hacienda—, eran quieres decidían en qué, cuándo y cómo se gastaban los fondos.

El abogado contestó a La Nación en calidad de vocero designado por el partido de Chaves. Alegó que el fideicomiso se constituyó en febrero del 2021 en el marco de un “grupo de pensamiento y acción de los problemas nacionales” y que no tenía fines proselitistas, aunque no negó que los recursos se usaran en gastos de la campaña de Chaves.

El propio André Tinoco y dos sociedades suyas aportaron dinero a la estructura privada. Así respondió preguntas sobre el tema este sábado a La Nación:

- Esos recursos se utilizaron para financiar el alquiler de la casa de campaña de don Rodrigo, diversos gastos de campaña, incluso la conferencia de prensa donde él anunció su candidatura oficial por el Partido Progreso Social Democrático. Se utilizaron para gastos electorales de don Rodrigo. ¿Por qué?

- Yo no tengo el detalle a la mano, pero sí sé que, a partir de la elección de don Rodrigo, el fideicomiso tenía que ir feneciendo y así lo hicimos, hasta devolver los fondos (restantes a los donantes).

“Recuerde que él fue electo candidato el 19 de setiembre (del 2021) y el periodo electoral comenzó en octubre. Todo lo que el fideicomiso pagó, la causa, fue anterior al 19 de setiembre. Lo último fue la liquidación de todos esos contratos, que se tomaron un par de semanas más”.

- La candidatura de él la habían oficializado el 7 de julio, pero por un tema del TSE no quedó oficializada, porque la votación tenía que ser privada y se hizo pública, pero desde principios de julio se sabía que él era el candidato del PPSD.

- Hasta donde yo recuerdo fue electo el 19 de setiembre.

- Desde el 7 de julio se anunció su candidatura. Incluso, ese día se convocó a una conferencia de prensa, estaban las autoridades del partido, las banderas del partido. Y eso fue financiado con el fideicomiso. Nos convocaron a nosotros, como prensa, al hotel Corobicí; el hotel lo pagó el fideicomiso. ¿Esos no son gastos electorales?

- Yo no tengo a la vista los detalles contables y eso no se lo puedo contestar.

- Luz Mary Alpízar, como presidenta del partido, en julio del 2021, va y le pide a la delegación policial de El Carmen de San José que autorice la casa de campaña, que está a la par de Urban Escalante, como sede partidaria. Y la autorizan y, a la vez, el fideicomiso estaba pagando esa mensualidad. ¿Eso no es un gasto de campaña?

- Le digo, no tengo a la vista los detalles contables; no le puedo contestar a ciencia cierta. Lo que sí le sé decir es que nosotros, como fiduciarios, nos limitamos a girar y pagar conforme recibíamos las instrucciones.

- ¿Quién giraba las instrucciones?

- Los voceros del grupo Costa Rica Próspera, integrado al fideicomiso, que eran don Rodrigo Chaves y don Jack Loeb; Carlos Vásquez en un inicio, después estuvo José Coto y después vino otra gente.

- ¿Nos puede confirmar si el fideicomiso pagó planilla, coordinadores de estructuras territoriales, algún tipo de servicio al cliente y si el fideicomiso liquidó a ese personal en octubre del 2021?

- Yo desconozco el detalle porque no lo tengo a la vista y no quiero caer en una imprecisión. Yo sé que nosotros teníamos empleados y que pagábamos, pero no sé cuáles, ni qué monto ni cuándo. Y sí sé que todo el personal nuestro se liquidó entre setiembre y octubre.

- ¿Y qué hacía ese personal al que le pagaban?

- Es que entiéndame, yo era fiduciario.

- ¿Usted sabía que le pagaban a alguien, pero no sabía qué hacía ese alguien?

- Exacto. Yo lo que administraba era el dinero.

- Aparecen dos depósitos de sociedades anónimas que usted preside, según el Registro Nacional...

- Sí, son pagos míos que las sociedades hicieron por cuenta mía, yo lo pagué por medio de una sociedad.

- Esos recursos del fideicomiso que esas sociedades aportaron se pudieron usar para gastos electorales, lo cual sería una violación al Código Electoral, el cual prohíbe los aportes de personas jurídicas.

- No, ya le expliqué los objetivos del fideicomiso, lo constituimos en febrero, era un grupo de estudio de los problemas nacionales.

- Pero los dineros se utilizaron para otro fin, con fines proselitistas.

Yo no lo veo así.

- ¿Crear brochures y conferencias de prensa del candidato no son gastos de campaña?

- Yo no lo veo así.

- ¿Cómo lo ve?

- Nosotros teníamos el grupo de estudio, Rodrigo Chaves era el vocero de ese grupo y en esa condición es que estábamos operando.

- Pero desde julio ustedes ya sabían que el candidato del PPSD...

- Sí, claro, una vez que nosotros fuimos madurando las ideas, él se fue acercando a los partidos políticos, ustedes conocen la historia, hubo acercamientos, intentos de coalición, un montón de cosas, pero eso no tiene que ver con el fideicomiso de Costa Rica Próspera. Ese es el grupo nuestro. Yo no conozco a la gente del partido Progreso. Yo no he puesto un pie en esa casa, no tengo nada que ver con ellos.

- Usted después de que él anuncia su candidatura, dona al fideicomiso $1.500, que era la cuota de un almuerzo en el Club Unión (el 5 de agosto del 2021), para costear la candidatura de don Rodrigo; usted sabía que no era para un grupo de pensamiento. De hecho, él anunció ese almuerzo en redes sociales.

- Bueno, nosotros continuamos con nuestra actividad, cuando él fue electo el 19 de setiembre, antes de eso cesamos.

- ¿Usted nos niega que se haya pagado la planilla que trabajó para la campaña?

- No lo estoy negando, le estoy diciendo que no tengo acceso, en este momento, el detalle de la contabilidad para asegurárselo.

- ¿Y usted nos puede hacer llegar el detalle de toda contabilidad para dejar todo esto claro?

No sé.