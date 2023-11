Diputados exigen a Chaves cumplir su deber con la seguridad ciudadana

Diputados de cinco fracciones legislativas reaccionaron con molestia, rechazo y críticas a las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien renunció a sus propios proyectos de ley sobre seguridad ciudadana y le tiró “la bola” a la Asamblea Legislativa.

Tanta molestia generó lo dicho por Chaves que los congresistas dejaron de lado otras discusiones que tenían previstas para este miércoles y, pasadas las 4 p. m., los jefes de las bancadas políticas hicieron una conferencia de prensa criticando el anuncio del mandatario. De seguido, el plenario efectuó un debate reglado que cerró a las 7 p. m.

En un acto en la Escuela Nacional de Policía en Pococí, Limón, Chaves dijo este miércoles que “a partir de este momento, el Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación, eficaz y contundente, contra los grupos de crimen organizado”.

“Ahora, les pasamos la bola, única y exclusivamente a ellos”, insistió en esa actividad a la cual supuestamente estaban invitados los congresistas, aunque, la vocera oficialista, Pilar Cisneros, no acudió, como otros, porque estaban en labores de la Asamblea Legislativa, en San José.

‘Fue un autogolpe de Estado del presidente’

La vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la abogada penalista Gloria Navas, calificó la decisión del presidente Rodrigo Chaves como una especie de autogolpe de Estado, con argumentos “fuera de toda realidad, del marco jurisdiccional y de los principios democráticos”.

En la misma línea se pronunció Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien coincidió en que así se puede ver desde un análisis jurídico.

“Estoy muy preocupada. El presidente está desbordado. Iba a decir que es como un niño grande, pero no es justo con los niños. Es un adulto malcriado, es autoritario, intransigente, alejado del ser costarricense; se deja llevar por el hígado”, agregó Castro.

“Hubiéramos esperado mayor esfuerzo y argumentos sobre los proyectos, y no renunciar a los demás y dejarles el chicharrón a los diputados”. — Fabricio Alvarado

El jefe del PUSC, Alejandro Pacheco, negó que los delincuentes solo se estén matando entre ellos, sino que hay muchas víctimas inocentes este año. A octubre, 21, según publicó este diario. También dijo que los proyectos presentados por Chaves están llenos de problemas que debían ser resueltos y eso amerita trabajo.

“El presidente busca crear conflicto, problemas, no tender puentes; busca a quién le echa la culpa de lo que no puede o no quiere hacer. Yo creo que le falta un bañito de humildad y aquí todos los diputados estamos, estoy seguro, conscientes y vamos a colaborar con los proyectos”, dijo Pacheco.

Aparte del criterio de Gloria Navas, como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde se tramitan ese tipo de planes de ley, el jefe del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, también lamentó esa renuncia de Chaves a trabajar.

“Hubiéramos esperado mayor esfuerzo y argumentos sobre los proyectos, y no renunciar a los demás y dejarles el chicharrón a los diputados. Le pido al presidente que eleve la altura del debate y no lo convierta en un pleito de barrio”, apuntó Alvarado.

La jefa de Frente Amplio, Sofía Guillén, pidió a Chaves sensatez y no renunciar a su facultad constitucional como jerarca de la Policía de asumir su tarea en resguardo de la seguridad.

“Le pido sensatez, inteligencia emocional y deseos de construir”, comentó la frenteamplista, quien también calificó al mandatario como el hombre más frágil que conoce, quien apenas le critican, lo deja todo tirado, adujo.

En lo que va de este año, se han registrado 824 asesinatos, por encima de los 567 del año pasado.

En diciembre del 2022, ante el crecimiento de los homicidios, Chaves pidió que evaluaran su labor, en esa materia, a partir de lo que ocurriera en el 2023

‘Irrespeta a división de poderes, renuncia a sus obligaciones’

Por el Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig fustigó que Chaves irrespete la separación de poderes en lo que a cada uno le toca y renuncie a sus obligaciones constitucionales.

“No puede decir que hará conferencias culpando a la Asamblea Legislativa por los asesinatos que ellos consideren es por falta de leyes. No es cierto que le hacen falta leyes al Gobierno para perseguir la criminalidad. Esta Asamblea ha asignado más recursos que los pedidos por el Ejecutivo”, indicó.

En la misma línea, el liberal Gilberto Campos consideró que es sospechoso que hubiese, en el acto del presidente, un montón de sillas vacías cuando los diputados no confirmaron ninguna asistencia y, además, tenía sesión de plenario.

“Él no puede decir qué veamos a ver qué hacemos, y si hay más muertos, es culpa de los diputados. Los proyectos llegaron desde abril, con errores y equivocaciones. Están los informes técnicos”, enfatizó Campos. Su compañera Johana Obando recordó que gobiernos anteriores han tenido que combatir la criminalidad con las mismas leyes que ahora tiene Rodrigo Chaves, y no llegaron a tener tal crisis.

Obando también cuestionó que, casualmente, los escáneres colocados en el puerto de Moín para evitar que narcotraficantes camuflen drogas dentro de exportaciones, se dañen cada 15 días. “No es la ley la que está fallando”, agregó.

Desde el Partido Liberación Nacional (PLN), el jefe de la fracción, Óscar Izquierdo, lamentó que el presidente de la República “destruya puentes” de diálogo con el Congreso, y agregó que espera que Chaves rectifique su posición, que tenga mesura y procure gobernar.

Katherine Moreira, limonense, calificó a la Casa Presidencial como una carpa de circo con un lamentable espectáculo y dijo que aquel candidato que prometía “comerse la bronca” ahora se ve “débil, frustrado y derrotado, prisionero de su propio orgullo”, sin posibilidades de crear respuestas a las necesidades de la sociedad.

El guanacasteco Luis Fernando Mendoza se preguntó qué país va a dejar este gobierno. “Nos va a dejar fracturados, peleados todos contra todos y con el narcotráfico paseándose por las calles”, dijo.

La subjefa del PLN, Alejandra Larios, puso un audio del entonces candidato presidencial Chaves, en un video de la campaña, diciendo que en un gobierno suyo, el Estado y el Ministerio de Seguridad Pública iban a garantizar que los costarricenses no tendrían que defenderse a sí mismos.

Priscilla Vindas, también del FA, recordó al mandatario que él es el presidente de la República, por lo que “es hora de que se ubique y sepa cuál es su cargo y responsabilidades, para ejecutar política, leyes y recursos”.

En criterio del también frenteamplista Ariel Robles, en el combate de la criminalidad hay dos bandos, el de los narcotraficantes y el bando para enfrentarlos, en el que debería estar el presidente pidiendo aliados, llamándolos a negociar y no abandonando la lucha.

Agregó que Chaves nunca le ha hablado a los narcotraficantes, públicamente, tal como lo hace con los diputados atacando y regañando. “Es muy extraño que no se refiera en ese todo a los narcotraficantes, nunca”, puntualizó.