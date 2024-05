Ciudadanía opuesta a que Rodrigo Chaves ignore la ley

Aunque el presidente de la República, Rodrigo Chaves, conserva un alto apoyo popular, una amplia mayoría de la población se opone a que desacate la ley para gobernar. Además, no lo exoneran de responsabilidad por los errores que cometa el gobierno o por el costo de la vida. Así lo reveló la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles.

Ante la pregunta de si “el presidente Chaves tiene razón en que las leyes se pueden dejar de lado, con tal de gobernar”, el 73,3% de los encuestados dijo estar en desacuerdo.

La encuesta, realizada entre finales de abril y principios de mayo, concluyó que, si bien la mitad de la población califica positivamente la gestión de Chaves, ese apoyo no es irrestricto y, por el contrario, “la ciudadanía no lo exime de la culpa y le reitera su responsabilidad”.

Por ejemplo, el 50,5% de la gente no está de acuerdo en que “los fallos del gobierno no son errores del presidente Chaves”.

El 58,5% tampoco avala la idea de que el mandatario y su equipo no son responsables de que el costo de vida no disminuya. Además, la mitad de la población se manifestó en contra de que el mandatario diga “cosas que no son ciertas, pero por buenas razones”. Solo un 37% afirmó avalar esa última afirmación.

Responsabilidad por la crisis de seguridad

Los criterios están casi empatados en torno a la responsabilidad sobre la crisis de seguridad.

Frente a la afirmación de que el gobierno no tiene responsabilidad por la crisis de seguridad, “porque no lo dejan hacer cosas”, un 48,7% estuvo de acuerdo y un 43,3% en desacuerdo.

Casi seis de cada diez ciudadanos sí están de acuerdo con que el presidente Chaves le hable fuerte al Poder Judicial. Solo una tercera parte (el 28,8%) se declaró en contra de esa aseveración.

Luego, ante la afirmación de que los errores del gobierno son de los ministros y no del presidente, la población también se dividió. El 46,7% está de acuerdo y el 40,4% está en contra.

Entre apoyar a un partido político o al presidente, el 55,4% dijo que prefiere a Chaves.

Este estudio de opinión se realizó mediante consultas telefónicas a 1.000 personas, mayores de 18 años, entre el 29 de abril y el 6 de mayo anterior. El margen de error es de tres puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

El CIEP expuso que el nivel de respaldo al gobierno a Chaves no ha variado y se mantiene estable, desde noviembre del 2023, “a pesar de que han ocurrido eventos con alto potencial para cambiar la opinión pública (salidas del gabinete, escándalos de corrupción, crisis de abastecimiento de agua potable en distintas comunidades y clima de inseguridad)”.

Un respaldo personalista

Para los investigadores del CIEP, “el respaldo popular al mandatario Chaves y a su gobierno es diferente al de sus predecesores”, pues se trata de un apoyo de “índole personalista”.

“En términos generales, en las democracias de todo el mundo (tanto en los sistemas presidenciales como parlamentarios), parece haber menos énfasis en los partidos políticos y sus políticas, y más atención en los líderes individuales. Los partidos se debilitan y los liderazgos individuales se fortalecen. De hecho, los datos muestran que, en muchos países, hay menos ciudadanos miembros de partidos tradicionales, las tasas de participación electoral son más bajas y los sistemas de partidos son menos estables.

“El personalismo, en esencia, tiene que ver con el hecho de que los líderes individuales influyen más que otros actores institucionales clave (como los partidos políticos y los Poderes de la República). Se trata del predominio del ámbito político por un solo individuo, en este caso el presidente”, explicó el CIEP en la encuesta.

La investigación dividió a la población consulta en cuatro grupos en torno a su posición sobre el gobierno de Chaves:

-Opositores férreos (21%): Se trata de personas que no respaldan la labor del mandatario ni las políticas públicas en educación y seguridad.

-Evaluacionistas (16%): En este grupo, se encuentran aquellas personas que no apoyan al mandatario, pero sí sus políticas.

-Personalistas (37%): corresponde a personas que apoyan al mandatario, aunque no respaldan sus políticas.

-Seguidores fieles (25%): Corresponde a las personas que aprueban la gestión del mandatario y también sus iniciativas de política pública.

Pocas simpatías partidarias

El CIEP también consultó a los encuestados si tenían alguna simpatía por algún partido político en específico. Solo un 16% respondió afirmativamente, el 84% no es afín con ninguna agrupación.

Entre quienes dijeron tener un color político, un 39% citó al Partido Liberación Nacional (PLN), un 29% al gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), un 10% al Frente Amplio (FA) y el 10% restante mencionó un grupo provincial o cantonal.