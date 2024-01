Choreco revisaba cadenas y programas del presidente

Federico “Choreco” Cruz, exasesor de imagen del mandatario Rodrigo Chaves, confirmó que él se encargaba de revisar las cadenas de radio y televisión del presidente, así como el programa Cafeteando con el presidente, sin ser funcionario público.

La producción de estas cadenas y del programa televisivo eran labores asignadas a la empresa Nocaut, del productor audiovisual Christian Bulgarelli, a la cual se contrató para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial y se le pagó $405.000 con fondos no reembolsables del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

No obstante, Cruz negó haber trabajado con Bulgarelli en la ejecución de ese contrato. Sostuvo que él se dedicaba a dar a asesorías políticas en Perú, República Dominicana y Ecuador, pero además asesoró a los jerarcas de Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por solicitud de Presidencia.

Sí admitió su involucramiento con ambos productos de comunicación del gobierno. Así lo hizo durante una comparecencia ante los diputados de la comisión legislativa que investiga ese ligamen contractual y las contrataciones de la agencia de publicidad del Sinart, el lunes pasado.

Choreco reconoce que revisó guiones de Bulgarelli

En el foro legislativo, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, le consultó sobre las funciones que le asignó el comité editorial de Casa Presidencial, el cual define la línea comunicativa del gobierno y está integrado, entre otras personas, por el presidente Chaves, la diputada oficialista Pilar Cisneros; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y su par de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives.

“¿Usted acaba de decir que las conferencias de prensa y Cafeteando con el presidente eran suyas, o sea, usted se encargaba de eso?”, preguntó el frenteamplista.

“Dije conferencias de prensa, entonces, me quiero corregir. Eran las cadenas y los guiones de las cadenas que siempre las vi”, respondió Choreco.

Robles volvió a inquirir si también tenía a cargo el espacio de Cafeteando con el presidente, a lo que el exasesor indicó: “Correcto, sí”.

En ese programa, el mandatario entrevista a un invitado especial diferente en cada edición. El primer episodio se divulgó el 6 de enero del 2023.

Productos de comunicación eran parte del contrato

En el contrato con el BCIE, a la empresa Nocaut, de Bulgarelli, se le encomendó la producción de las cadenas de televisión semanales y el programa Cafeteando con el presidente. Además, se le encargó realizar tracking o estudios de opinión para medir la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del Poder Ejecutivo.

Bulgarelli también aseguró ante la misma comisión legislativa, una semana antes, que tenía bajo su responsabilidad la elaboración de los guiones de ambos espacios de comunicación.

“No, de la conferencia de prensa en particular nunca hicimos el guion. Hacíamos los guiones tanto de las cadenas como de Cafeteando con el presidente”, señaló durante su comparecencia del 15 de enero.

El contrato con el BCIE fue adjudicado a la empresa Nocaut con una validez inicial del 20 de octubre del 2022 al 20 de abril del 2023. No obstante, se firmó una adenda para ampliar el plazo hasta el 21 de mayo del 2023.

Durante ese periodo, Choreco aún se desempeñaba como asesor del presidente Chaves.

Fue hasta el 11 de diciembre del año anterior, que el mandatario dijo, en una entrevista con el Diario Extra, que Choreco ya no era su asesor, ya no le hablaba al oído y ya no era parte del comité editorial. Ese día, el publicista debía comparecer en la Asamblea y, consultado por los diputados, dijo que lo publicado le tomó por sorpresa.

Federico "Choreco" Cruz reconoció que, entre las responsabilidades del comité editorial, debía revisar los guiones elaborados por Christian Bulgarelli. Fotos: Albert Marín/Lilly Arce

Bulgarelli: Choreco era parte importante del comité

Consultado por los legisladores de la comisión Sinart, el empresario Christian Bulgarelli afirmó que Choreco tenía un papel importante y activo en el comité editorial.

“En este comité editorial, ¿Choreco sí tomaba decisiones?”, le cuestionó la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Bulgarelli replicó: “Federico Cruz era parte importante del comité en su momento, sí señora”.

Nuevamente, el productor audiovisual reafirmaría el rol sustancial de Choreco en el espacio de Casa Presidencial, ante las preguntas de la liberacionista Dinorah Barquero.

Bulgarelli le dijo a la parlamentaria: “Doña Pilar y don Federico asesoraban al señor presidente y tomaban las decisiones ellos”.

Productos fueron incluidos en informes

Bulgarelli también entregó a la comisión Sinart cuatro informes, los cuales registran los productos generados por su empresa, en el marco de la consultoría. El primero de los documentos tiene fecha del 6 de diciembre del 2022.

En este reporte, se indica que la primera cadena trabajada por Bulgarelli fue emitida el 13 de noviembre del 2022 y se enfocaba en el proyecto denominado Agua para la bajura.

En el segundo informe, del 18 de febrero del 2023, se menciona el programa Cafeteando con el presidente, en una sección titulada “Plan táctico del periodo”, en el cual se describen “los proyectos de comunicación a ejecutar, así como las acciones de implementación y la periodicidad con que se pretenden producir”.

Los restantes informes fueron elaborados el 13 de abril y el 22 de mayo, ambos del 2023. Este último documento corresponde a la rendición de cuentas del periodo de ampliación del contrato.

De igual manera, se entregó una memoria final de la consultoría, con fecha del 30 de setiembre del 2023.