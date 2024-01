Choreco se queda solo

El publicista Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, trascendió a la luz pública por su cercanía con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Conoció al actual mandatario el 21 de octubre del 2021 en plena campaña; llegó recomendado por el empresario Calixto Chaves Zamora y, de inmediato, asumió el cargo de jefe de comunicación.

Gobierno dejó solo a Choreco

Posteriormente, ya en el gobierno, Choreco se convirtió en uno de los principales asesores del presidente y en miembro del comité encargado de la estrategia de comunicación, sin ser funcionario público ni tener un contrato a su nombre. En enero del 2023, Chaves lo describió como su “amigo y colega”, al defender las numerosas visitas de Cruz a Casa Presidencial por invitación suya.

Además, en mayo pasado, Cruz Saravanja asumió la presidencia del partido político Aquí Costa Rica Manda (ACRM), el cual se presentó como la nueva casa de los chavistas con el apoyo de ocho diputados oficialistas.

Sin embargo, el gobierno dejó solo a Choreco cuando estallaron los escándalos.

El pasado lunes 8 de enero, al comparecer por segunda vez ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, ningún diputado de gobierno salió en defensa de Cruz, ni siquiera pidieron la palabra mientras arreciaba el interrogatorio y Choreco se abstenía de contestar preguntas sobre supuestas infiltraciones del narcotráfico en el negocio de los escáneres de Racsa y en el financiamiento de ACRM.

La diputada oficialista Ada Muñoz estaba presente en la audiencia, pero no tomó la palabra, como sí lo hizo en la noche para acuerpar al exdirector de Prensa de Zapote, Armando Gómez, en la comisión investigadora de los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

‘Ya no es mi asesor’

Federico Cruz en comparecencia ante los diputados de la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, el 11 de diciembre del 2023. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Un mes antes, el pasado 11 de diciembre, el presidente Chaves declaró en una entrevista con el Diario Extra que Choreco ya no era su asesor, ya no le hablaba al oído y ya no era parte del comité editorial. Ese día, el publicista debía comparecer en la Asamblea y, consultado por los diputados, dijo que lo publicado le tomó por sorpresa.

El 4 de diciembre, La Nación había dado a conocer que el propio Rodrigo Chaves se aseguró de que Choreco fuese parte de la polémica contratación de $405.000 adjudicada al empresario Christian Bulgarelli con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.

Bulgarelli elaboró los términos de referencia del concurso que Presidencia entregó al BCIE y, luego ganó la licitación internacional. En un audio de una reunión efectuada en Zapote, el mandatario preguntó directamente si Choreco sería parte de ese negocio y le respondieron que sí. La grabación fue suministrada a la Fiscalía por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.

El día después de la primera comparecencia de Choreco, se hizo público otro audio en el que Cruz sugería poner un “bozal” al mandatario, pues consideraba que era un “desbocado”.

En la audiencia del 11 de diciembre, el propio Choreco también reveló que en campaña recibió una donación de datos de un asesor político extranjero, el argentino José Norte de la empresa Reputación Digital, a pesar de que el Código Electoral prohíbe y castiga las donaciones de foráneos, además de que sanciona el ocultamiento de contribuciones.

Ese hecho se sumó a las pesquisas de los diputados sobre el uso de una casa en San Pedro de Montes de Oca, donde trabajó el equipo de comunicación de Chaves en campaña, bajo la dirección de Cruz, sin que el inmueble y su origen fuesen reportados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En esa comparecencia del 11 de diciembre, ninguno de los legisladores del gobierno asistió, pese a que tienen un asiento permanente en este órgano legislativo.

‘Le tocará responder’

Apenas dos días después, el 13 de diciembre, Chaves negó haber conocido al asesor argentino y aseguró que Choreco debía rendir cuentas por lo dicho. En ese espacio, nuevamente confirmó que Cruz había dejado de formar parte de su equipo.

“Yo no sé qué tipo de relación tuvo él (José Norte) con don Federico. Si se va a judicializar, a don Federico le tocará responder; nada más, son hechos muy sencillos”, aseguró el presidente.

Pasadas tres semanas, el 8 de enero, de nuevo en la Asamblea, Cruz confirmó que el argentino le hizo una donación de información de social listening que él utilizó para la campaña de Chaves, aunque alegó que la recibió a título personal y que él no era el encargado de las finanzas electorales.

Después de hacer esa afirmación, Choreco se abstuvo de contestar, incluso cuando el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), le preguntó si un supuesto financiamiento de $6 millones para el partido Aquí Costa Rica Manda venía el cartel de Querétaro y si conocía el negocio de los escáneres de Radiográfica Costarricense (Racsa), o se había reunido con el gerente general de esa entidad, Mauricio Barrantes.

En un correo electrónico enviado al gerente de Racsa en abril del 2023, el exdiputado Otto Guevara Guth cuestionó la decisión de adjudicar los escáneres a un solo consorcio y afirmó que había hablado con Choreco del tema.

La realidad actual dista mucho de la de un año atrás, el 9 de enero del 2023, cuando durante una conferencia de prensa, el mandatario defendió las labores que Cruz realizaba como su asesor de comunicación ad honórem y reconoció que lo había invitado a formar parte de su equipo, en el denominado comité editorial.

Ese comité está integrado por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; y la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.