Choreco confirma que argentino donó información de ‘social listening’

El exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, confirmó que el asesor político argentino, José Norte, le donó información de social listening que él utilizó para la campaña electoral de Rodrigo Chaves.

Así lo dijo, la mañana de este lunes, en una declaración inicial ofrecida durante su segunda comparecencia ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, en la Asamblea Legislativa.

Aunque Cruz alegó que diputados y medios de comunicación malinterpretaron lo que afirmó en su primera audiencia, el 11 de diciembre, hoy reiteró que José Norte le compartió información de social listening (recopilación y análisis de datos de redes sociales).

“Cuando me referí a mi relación con José Norte, y la información de social listening que recibo de él, la información me fue compartida por él. Yo lo llamé donación y, aunque el término no es incorrecto, él lo que hizo fue compartirme información, haciéndolo de manera desinteresada y sin remuneración, para colaborarme a mí, a título personal, y no a la campaña”, aseguró Cruz.

Choreco confirma donación de asesor argentino

También, alegó que él no era el responsable de las finanzas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El Código Electoral castiga tanto las donaciones no reportadas como los aportes de extranjeros con una pena de dos a cuatro años de cárcel.

Choreco adujo, en la primera intervención de tres minutos y 15 segundos, que buscaba aclarar una serie de puntos y comentarios que, según él, los diputados hicieron de mala fe.

A raíz de esa revelación hecha por el exasesor presidencial en diciembre, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió un expediente por la posible comisión de delitos sobre donaciones ilegales.

El propio José Norte dijo que trabajó en la campaña de presidente, en Costa Rica, en una entrevista, en octubre del 2022, en el programa Poco Serio, del Canal C Argentina, de la provincia de Córdoba.

Sin embargo, en declaraciones a La Nación, el asesor argentino negó haber donado o participado en la campaña de Chaves; adujo que, en Costa Rica, hubo 23 candidatos presidenciales en los anteriores comicios.

No obstante, consultado al respecto, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE confirmó que ni José Norte ni su empresa, Reputación Digital, aparecen como proveedores de servicios para partido alguno en la campaña presidencial 2022, en las documentos de liquidación de gastos de la elección presidencial.

“De igual forma, en la información financiera es pertinente indicar que tampoco se identificaron registros a nombre del señor Norte Sosa ni de la Empresa Reputación Digital”, puntualizó ese departamento.

Federico Cruz se negó a responder preguntas

Este lunes, luego de hacer ese comentario sobre la donación de José Norte y de negar alguna irregularidad en el uso de una segunda casa de la campaña en San Pedro de Montes de Oca, para el equipo de comunicación de Chaves, Federico Cruz se abstuvo de responder cualquier pregunta de los diputados.

Cuando la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, y otros legisladores, como los liberacionistas Francisco Nicolás y Óscar Izquierdo, le cuestionaron sobre esa decisión, Cruz se mantuvo en su posición.

El reclamo que le hicieron fue que ese derecho de abstención de declarar aplica, principalmente, cuando la persona compareciente aparece como investigado o imputado en alguna investigación judicial.

Pese a estos reclamos que le hicieron los legisladores, Cruz se mantuvo respondiendo que se abstendría de dar declaraciones, con base en lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Política.