Rodrigo Chaves renunció el 28 de mayo y, al día siguiente, el día 29, la Procuraduría evacuó la consulta de Hacienda mediante el oficio C-202-2020. La PGR indicó a Elian Villegas, nuevo titular de Hacienda, que para dejar sin efecto un decreto se le debe derogar, no revocar, según la normativa vigente en el país, pero aparte de aclarar el punto técnico y señalar que una derogatoria debe cuidarse de no lesionar derechos adquiridos, no se pronunció en concreto sobre la posibilidad de que el decreto de diciembre generara derechos adquiridos.