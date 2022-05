Circunvalación norte: tramo de La Uruca a la 32 sería habilitado en agosto

Tramo de 5,4 km de Circunvalación norte se habilitarían en tres meses Avance en cuatro fases es de 90%. Viaducto está listo e intersección de ruta 32 está en últimos detalles.

Llegar desde La Uruca a la ruta 32 en solo cinco minutos será posible en unos pocos meses. Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) afirmaron que en agosto estarán habilitadas para los condutores cuatro fases de la carretera de Circunvalación norte.

Estas etapas incluyen la intersección a tres niveles de La Uruca, el paso por la quebrada Rivera, el paso a nivel entre León XIII y Colima, el viaducto y finalmente el paso a tres niveles de la ruta 32.

Durante una inspección realizada este miércoles, el ministro Rodolfo Méndez Mata detalló las acciones pendientes en estas obras.

Según dijo hace falta una junta de expansión en el puente sobre la quebrada

La intersección a tres niveles está en construcción en La Uruca, es la fase uno de Circunvalación norte. Foto: Rafael Pacheco

Rivera, en León XIII, pues la llegada de la pieza se atrasó por problemas de importación. En esa misma estructura, también hubo que atender daños en uno de los apoyos debido una quema realizada por indigentes.

El director de la Unidad Ejecutora del proyecto, Carlos Jiménez, precisó que la junta de expansión llegará a finales de junio. Las cuatro secciones, ratificó, podrán abrirse en agosto.

“Esta es la fecha autorizada al día de hoy, si tuviérmos algún tipo de juste, pues tendríamos que hacerlo con la formalización debida, pero al día de hoy esa es la fecha”, manifestó Jiménez.

De esas fases, el paso a nivel de León XIII a Colima, identificada como unidad funcional 2 B, está terminada desde 2019, mientras que el viaducto de 2,25 km fue concluido el año pasado No obstante, la decisión del MOPT fue no abrir esas partes del tramo hasta que están listas las cuatro para no causar cuellos de botella.

Entretanto, en la intersección de la ruta 32, aseguraron, “faltan detalles menores” de iluminación para que se considere funcional. Todo el resto del tramo está iluminado y demarcado.

Se considera que las cuatro secciones están al 90%. La distancia es de 5,4 kilómetros.

“A una velocidad promedio de 60 km/h estaríamos hablando de cuatro a cinco minutos. Hoy lo probé”, expresó Méndez Mata.

En la actividad de este miércoles también participó el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien termina su gestión este domingo 8 de mayo.

El viaducto de Circunvalación norte quedó listo el año pasado, pero se espera a que queden listas las otras etapas. Foto: Rafael Pacheco

La quinta etapa

Queda pendiente la última fase de 1,5 km que va de la 32 hasta la rotonda del Bicentario, pasa por Calle Blancos e incluye un túnel de 900 metros.

Esa sección quedó fuera del contrato original por falta de recursos. Se adjudicó mediante una adenda por $60 millones al mismo consorcio H Solís-La Estrella, en abril del año pasado, gracias a un nuevo empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mismo que financia el resto del proyecto.

Todo el proyecto de Circunvalación norte tiene un costo de $223 millones. Las obras recibieron orden de inicio en setiembre del 2017.

Se trata de la última parte de la vía que rodea el centro de San José y que comenzó a construirse en 1978, cuando también Rodolfo Méndez Mata era jerarca del MOPT.

De hecho, terminarla era uno de sus objetivos, pero no será durante su gestión que esto ocurra.

Fases en detalle

Este es el detalle de las llamadas unidades funcionales del proyecto que están a punto de concluirse:

I: Va desde La Uruca hasta Quebrada Rivera., en León XIII: Tiene un 90% de ejecución, la principal obra es la construcción de una intersección a tres niveles, cuya intervención total es de 600 metros de extensión.

En el nivel inferior se construye un túnel que contará con dos carriles por sentido y espaldones para la circulación de quienes se desplazan por la radial Uruca (ruta nacional108), permitiendo los desplazamientos de este a oeste y viceversa.

En el nivel medio, ubicado a la altura de la carretera, se construyó la rotonda que actualmente se usa para distribuir los flujos vehiculares del sector. Tiene dos carriles y una vez con la intersección en servicio, permitirá a los conductores realizar maniobras hacia los 4 puntos cardinales.

En forma paralela, se trabaja en el nivel superior, donde se avanza en parte del viaducto a cuatro carriles (dos por sentido), más espaldones, para dar continuidad a la Circunvalación (ruta nacional 39), facilitando que los vehículos circulen de norte a sur y de sur a norte.

II: Entre León XIII y Colima de Tibás. Se divide en dos secciones:

IIA: Se construye un puente de 154 m sobre quebrada Rivera en León XIII, además de los accesos; son 300 metros de intervención.

Los trabajos alcanzan el 85% y se concentran en la construcción de un microtúnel. Ya se conformó el puente sobre quebrada Rivera que dispone de 6 carriles (3 por sentido de circulación) y la intervención de los accesos al puente.

Como parte de las labores se instalaron barreras de seguridad tipo New Jersey, tanto para separar los sentidos de la vialidad sobre el puente como en los lados de la estructura.

IIB. Está integrada por una carretera a nivel de 1,3 km de longitud a cuatro carriles y una intersección que conectaría la Circunvalación (Ruta nacional 39) con la futura radial a Heredia.

La carretera alcanzó el 100% de ejecución y se encuentra en un periodo de recepción y acabados menores.

III. Va de Colima a la ruta 32. Aquí se desarrolló la construcción de la sección más larga del viaducto con de 1.500 metros a cuatro carriles (2 por sentido de circulación), así como la construcción de las rampas que permiten el paso desde las vías marginales – calles bajo el viaducto – hacia la carretera elevada y viceversa.

El viaducto cuenta con barreras de seguridad en los bordes de la carretera y en el centro.

Las calles o vías marginales que forman parte de esta unidad tienen dos carriles (1 por sentido de circulación), y conectan el proyecto con las calles cantonales de todas las localidades cercanas. En las intersecciones, estas vías habilitan el paso hacia el viaducto, es decir, enlazan con Circunvalación.

Está completamente terminada y solo se trabaja en acabados menores.

IV: Abarca desde el antiguo precario Triángulo de Solidaridad a Calle Blancos. Su principal obra es la construcción sobre la ruta 32 de una de las dos intersecciones a tres niveles del proyecto, que a su vez serán las dos primeras estructuras de este tipo construidas en nuestro país.

En el nivel inferior de la intersección se ubica la ruta 32, donde las obras contemplaron la ampliación de 4 a 6 carriles a lo largo de 600 metros. En el nivel medio, se construyó una rotonda a dos carriles, que facilita movimientos hacia los cuatro puntos cardinales. En el nivel superior, se elevan 500 m del viaducto, por donde circulará la ruta 39 (Circunvalación) a 4 carriles (2 por sentido de circulación) y barreras de seguridad en los lados de la carretera y para dividir los sentidos de circulación.

Está en un 98%. Actualmente se realizan acabados menores en tanto se avanza con la unidad funcional V, para conformar la unión entre ambos tramos.