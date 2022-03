Circunvalación norte sufre nuevo atraso: estaría lista hasta segunda mitad del año

La vía de Circunvalación norte, proyecto estrella en infraestructura de la actual administración, enfrenta nuevos atrasos, por lo está descartado que las cuatro primeras secciones sean puestas en servicio antes del cambio de gobierno, el 8 de mayo próximo.

Actualmente, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), estudia una solicitud de días compensables presentada por el consorcio La Estrella- H Solís, cuyo plazo no fue revelado, pero que sería avalada en las próximas semanas.

Además, el encargado de la unidad ejecutora, Carlos Jiménez, reconoció que solicitaron algunos cambios en elementos constructivos, tema que actualmente es motivo de negociaciones con el contratista, pues también implicarían modificaciones en el plazo.

[ Circunvalación norte apura obras a dos meses de vencer plazo de contrato ]

“Independientemente de estos dos factores, hay temas propios de la construcción que no permitirían que el proyecto se abra en estos meses”, afirmó Jiménez, quien no se atrevió a dar una nueva fecha, aunque admitió que no sería antes de la mitad del año.

Actualmente, los trabajos se concentran en la intersección a tres niveles en La Uruca y el puente sobre la quebrada Ribera, cerca de ese mismo sector. (Rafael Pacheco Granados)

Meses atrás, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que la intención era poner en servicio las cuatro secciones del proyecto completas, a fin de no generar embudos.

Por esa razón, a pesar de que desde el año pasado están terminadas obras como el intercambio a tres niveles sobre la ruta 32 y el viaducto entre ese intercambio y Colima de Tibás, estas no pondrán en funcionamiento hasta que se completen las dos fases que están en ejecución, las cuales comprenden el puente sobre la quebrada Ribera y la intersección a tres niveles en La Uruca.

[ MOPT mantiene plan de habilitar cuatro secciones de Circunvalación norte antes de que termine el gobierno ]

De esta forma, una vez habilitadas estas cuatro secciones, los vehículos circularían sin detenerse desde la intersección en La Uruca (unidad funcional I), pasando por el puente y la radial León XIII-Colima, para posteriormente tomar el viaducto que va desde Colima de Tibás hasta el intercambio de la ruta 32 (donde se ubicaba el precario Triángulo de Solidaridad).

La quinta etapa

Adicionalmente, desde agosto del año pasado comenzaron los trabajos en la quinta etapa, que inicia en esa intersección sobre la ruta 32 y finaliza en Calle Blancos de Goicoechea.

Esa sección quedó fuera del contrato original por falta de recursos. Se adjudicó mediante una adenda por $60 millones al mismo consorcio, en abril del año pasado, gracias a un nuevo empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mismo que financia el resto del proyecto.

Ese tramo de 1,5 kilómetros se inicia en la ruta 32 e incluye un paso elevado de 600 metros con calles marginales a nivel y un túnel de 900 metros, que desemboca en Calle Blancos, donde se construirá una intersección a dos niveles, que en su parte inferior dará continuidad a la Circunvalación y en el nivel superior tendrá una rotonda que permitirá movimientos hacia los cuatro puntos cardinales. El plazo de ejecución para esta etapa es de 18 meses.

En total, el proyecto de Circunvalación norte tiene un costo de $223 millones.

Las obras, cuya orden de inicio se dio desde setiembre del 2017, están a cargo del consorcio H Solís-La Estrella y arrastran más de 1.000 días de atraso, según un recuento realizado por la Cámara Costarricense de la Construcción hecho en el 2020, cuando para entonces se tenía como fecha final mayo de este año.

La carretera de Cirvunvalación, que rodea San José, es un proyecto que comenzó en 1978.